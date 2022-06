Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite joi, in cursul unui atac armat intr-un cimitir din Wisconsin, in nordul Statelor Unite. Incidentul s-a petrecut in timpul inmormantarii unui barbat ucis de politie la sfarsitul lunii mai, au potrivit polițiștilor locali.

- Cutremurul, considerat "factor de risc major" pentru municipiul Bucuresti, se arata intr-un document numit Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Municipiului Bucuresti pentru anul 2022, realizat de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Conform scenariilor specialistilor,…

- Opt civili au fost ucisi duminica in bombardamente asupra regiunilor Harkov si Donetk, dintre care patru numai in orasul Liman, aproape de front si sub amenintarea directa a inaintarii ruse, au anuntat guvernatorii regionali, transmite AFP, potrivit Agerpres. “Bombardamente rusesti in regiunea Donetk:…

- Cel putin patru persoane au fost ranite intr-un atac armat vineri in capitala SUA, Washington, a anuntat politia, desfasurata in numar mare la fata locului si in prezent in cautarea unui barbat, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Gara Kramatorsk, unde mii de oameni asteptau evacuarea din oraș, a fost tinta unui atac al armatei ruse. 30 de oameni au fost ucisi, iar aproximativ 100 au fost grav raniti. Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a postat vineri pe Facebook imagini imediat dupa atac. Zelenski anunta ca „invadatorii”…

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, informeaza Reuters.

- „Cred ca unul dintre motivele principale pentru care nu putem primi ajutor umanitar in Mariupol este ca pana cand totul va fi „curatat” de catre soldatii rusi, le este teama ca lumea va vedea ce se intampla acolo”, a spus Zelenski pentru postul turc de televiziune Haberturk, informeaza lefigaro.fr.Acestea…