Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in atacul armat din centrul orasului Ottawa, a anuntat Politia canadiana, dand asigurari ca nu mai exista niciun risc, anunța MEDIAFAX.O persoana a murit, iar alte trei sunt spitalizate in stare grava in urma atacului produs in zona Gilmour…

- Serviciile de securitate au intervenit la locul incidentului din orasul canadian Ottawa. Potrivit autoritatilor canadiene, sunt mai multe victime care au fost ranite in acest incident. Politia a precizat ca, in urma atacului, mai multe persoane care au fost ranite au avut nevoie de ingrijiri…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs miercuri in centrul orasului canadian Ottawa, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, conform Mediafax.https://www.stiripesurse.ro/record-dupa-ce-a-revoltat-profesorii-guvernul-orban-isi-pune-si-elevii-in-cap-somatie-pentru-schimbarea-structurii-anului-scolar…

- Un atac armat a avut loc marti dimineata intr-un spital de la Ostrava, in stul Cehiei, in care cel putin patru persoane au fost ucise, a anuntat politia intr-un prim bilant, relateaza Reuters

- Mai multe persoane au fost ucise in timpul unui incident armat marti, la un spital din Ostrava, oras industrial situat in nord-estul Cehiei, a anuntat ministrul de interne ceh Jan Hamacek. ''Patru persoane sunt decedate si doua ranite grav'', a declarat Pavla Jirouskova, purtatoare de cuvant a politiei…

- Schimbul de focuri a avut loc la intrarea in "French Quarter", un cartier foarte apreciat de turisti, in weekend-ul de Ziua Recunostintei. "La ora 03.21 (09.21 GMT), ofiterii NOPD (New Orleans Police Department) aflati in apropiere au raportat focuri de arma. Venind la fata locului, politistii…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP. Atacul armat s-a produs in Brooklyn, in proximitatea unui...

- Un atac armat deosebit de violent comis in urma cu puțin timp a dus la decesul a patru persoane și ranirea a inca trei. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții (mai exact, la ora locala 07.06) pe Utica Avenue din cartierul new-yorkez Brooklyn, a informat CNN. Deocamdata nu se cunoaște identitatea…