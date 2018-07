Cel putin doua persoane au murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat politia locala, relateaza CNN si BBC. Atacatorul a fost omorat in zona strazii Danforth. Masacrul a avut loc in jurul orei locale 22 (ora Romaniei, 05:00). Cel putin […] The post Atac armat in Canada! Cel putin 2 morti si 13 raniti impuscati in fata unui restaurant din Toronto appeared first on Cancan.ro .