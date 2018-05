Atac armat în Belgia! Doi polițiști și un trecător au fost omorâți Un barbat a deschis focul pe unul dintre cele mai importante bulevarde din orașul belgian, Leige. Individul a impușcat doi polițiști și un trecator. (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit informațiilor din presa internaționala, dupa ce a impușcat mortal doi polițiști și un trecator barbatul ar fi luat prizoniera o femeie care lucra ca femeie de […] The post Atac armat in Belgia! Doi polițiști și un trecator au fost omorați appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

