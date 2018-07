Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Unul dintre suspecti, un barbat in varsta de 33 de ani, a fost impuscat mortal, iar inca o persoana se afla in custodia politiei. Patru persoane dintre cele ranite se afla in stare critica. Unul dintre cei prezenti, Angelo Nicolo, a declarat pentru presa americana ca era la festival cu fratele sau si…

- Un atac armat a avut loc in New Jersey unde aproximativ 1000 de persoane participau la un festival. Cel putin o persoana si a pierdut viata si alte 20 au fost ranite. Potrivit Antena3.ro, un individ a deschis focul la un festival de arte. Patru persoane, inclusiv un copil de 13 ani sunt acum in stare…

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ucisi, astazi, in orasul Liege, de un individ care a reusit sa ia o femeie ostatica inainte sa fie impuscat mortal de autoritatile belgiene, relateaza site-ul cotidianului The Telegraph, citat de Mediafax. Potrivit The Independent, incidentul a avut…

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ucisi, marti, in orasul Liege, de un individ care a reusit sa ia o femeie ostatica inainte sa fie impuscat mortal de autoritatile belgiene, relateaza site-ul cotidianului The Telegraph. Presa locala relateaza ca doi politisti si un trecator au fost impuscati…

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ucisi, marti, in orasul Liege, de un individ care a reusit sa ia o femeie ostatica inainte sa fie impuscat mortal de autoritatile belgiene, relateaza site-ul cotidianului The Telegraph

- Zeci de persoane au murit, miercuri, dupa ce un avion militar s-a prabusit in apropierea capitalei Algeriei, infpormeaza site-urile agentiilor Reuters si Al Jazeera. Avionul, de tip Ilyushin Il-78, avea la bord peste o suta de militari. Autoritatile locale fac eforturi pentru a stabiliza situatia…

- Patru persoane au fost ucise joi in Universitatea Osmangazi, din provincia turca Eskisehir, dupa ce un cercetator universitar a deschis focul asupra unor colegi din aceasta institutie de invatamant, informeaza agentia Anadolu, citata de Reuters. Victimele cercetatorului sunt un prodecan,…