Atac armat în apropierea FSB: Un al doilea agent a decedat Un al doilea agent al Serviciului Federal de Securitate (FSB) rus a decedat dupa atacul comis joi de un barbat inarmat, langa sediul acestei institutii in centrul Moscovei, au anuntat vineri autoritatile, informeaza AFP.



Pana acum, bilantul privind numarul de victime informa despre un mort si cinci raniti, insa Comitetul de Ancheta al Rusiei a anuntat intr-un comunicat ca un al doilea agent al FSB "a fost transportat in stare grava la spital, unde a decedat".



El nu a fost luat in calcul in primul bilant, care ramane prin urmare de cinci raniti, printre care un civil, potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

