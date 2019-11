Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte șase au fost ranite in urma unui atac comis marți dimineața, ce a vizat o cladire din capitala siriana Damasc, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.ro.Cladirea se afla in apropierea ambasadei libaneze, intr-o zona in care se afla…

- Turcia a capturat o sotie a lui Abu Bakr al-Baghdadi, fostul lider al gruparii Statul Islamic care s-a sinucis saptamana trecuta in timpul unui raid al fortelor speciale americane, a anuntat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Reuters. ''Statele Unite spun ca…

- Turcia a capturat-o pe soția lui Abu Bakr al-Baghdadi, a declarat miercuri președinteșe Tayyip Erdogan, la mai mult de o saptamâna dupa ce fostul lider al Statului Islamic a murit în timpul unui raid al forțelor speciale americane, transmite Reuters. ”Statele Unite spun ca…

- Stat Islamic 'are un nou sef. Stim exact cine este', a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter, fara a oferi mai multe detalii. Gruparea Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderul sau Abu Bakr al-Bagdadi, ucis intr-o operatiune americana in nordul Siriei, si a anuntat desemnarea lui Abu Ibrahim…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a respins duminica informatiile ca prizonieri din cadrul Statului Islamic (SI) in nord-estul Siriei au evadat ca urmare a ofensivei Turciei in regiune, considerand ca este o "dezinformare" menita sa provoace Occidentul, informeaza Reuters. Duminica, administratia condusa…

- Președintele rus, Vladimir Putin a avertizat astazi ca militanții statului islamic deținuți in nord-estul Siriei ar putea scapa ca urmare a unei operațiuni militare turcești acolo, a informat agenția de știri Interfax, potrivit Reuters. Ofensiva turca impotriva forțelor kurde aliate ale SUA, din nord-estul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- Tirurile au fost inregistrate in jurul orei locale 22:00 (vineri 02:00 GMT) in cartierul Columbia Heights, la circa trei kilometri de Casa Alba. Primele elemente ale anchetei arata ca cineva ar fi deschis focul dintr-un automobil cu o pusca de asalt, dar motivele nu sunt cunoscute deocamdata, a indicat…