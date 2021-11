Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14.17 pe DJ 101 F, in localitatea Draganesti. Un microbuz școlar in care se aflau 1 adult (conducatorul auto) și 16 copii a intrat in coliziune cu un autoturism in care se afla doar șoferul. In urma impactului 12 copii cu varste cuprinse…

- Un adolescent de 14 ani a murit sambata dimineața intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau cinci persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat in afara șoselei. In urma…

- Zece mii de copii au fost ucisi sau raniti in Yemen de la inceputul razboiului, a anuntat marti un purtator de cuvant al UNICEF, la Geneva, la intoarcerea dintr-o misiune in aceasta tara, relateaza AFP. ”Razboiul din Yemen tocmai a depasit o etapa rusinoasa, cu 10.000 de copii ucisi sau raniti…

- Un barbat inarmat cu un arc și sageți a ucis cinci persoane și a ranit alte doua, miercuri, la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anunțat poliția norvegiana care a arestat un suspect, transmite digi24.ro , cu referire la AFP și Reuters.

- Un individ inarmat cu un arc si sageti a ucis mai multe persoane si a ranit alte cateva miercuri la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anuntat politia norvegiana care a arestat un suspect, transmit AFP si Reuters. "Din pacate, putem confirma ca exista mai multi raniti si, tot din pacate,…

- Un barbat inarmat cu un arc si sageti a ucis mai multe persoane si a ranit alte cateva miercuri la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anuntat politia norvegiana care a arestat un suspect, transmit AFP si Reuters.

- Un barbat înarmat cu un arc și sageți a ucis mai multe persoane și a ranit alte câteva miercuri la Kongsberg, în sud-estul Norvegiei, a spus poliția norvegiana, care a arestat un suspect, potrivit AFP."Din pacate, putem confirma ca exista mai mulți raniți și, din pacate,…

- Statele Unite au efectuat un atac aerian defensiv in capitala afgana, Kabul, vizand un suspect de ISIS-K care reprezenta o amenințare „iminenta” pentru aeroport, a declarat duminica Comandamentul Central al SUA. Armata SUA a recunoscut duminica mai tarziu ca exista rapoarte despre victime civile in…