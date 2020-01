Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au fost ucise in incidentul armat produs marti dupa-amiaza in Jersey City, in statul american New Jersey, afirma surse citate de postul NBC New York, confirmand si moartea a doi suspecti.

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, printre care si trei politisti, iar peste 70 de persoane au fost ranite in urma atacului armat care a avut loc vineri in Bagdad in apropierea locului de desfasurare a protestelor, au informat surse medicale și din poliție, potrivit site-ul agenției Reuters, scrie…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post. Victimele din randul populației au fost insoțite…

- Cel putin 14 oameni au murit si peste 40 au fost raniti in coliziunea frontala a doua trenuri marti dimineata, in estul Bangladesh, a declarat un oficial local pentru Reuters potrivit Agerpres Un tren care se indrepta spre orasul port Chittagong s-a ciocnit frontal cu un tren care se indrepta spre…

- O ambuscada asupra unui convoi care transporta angajati ai unei companii miniere canadiene in estul Burkinei Faso a facut miercuri cel putin 37 de morti si 60 de raniti, fiind vorba de cel mai sangeros atac inregistrat in aceasta tara de la inceputul violentelor jihadiste in

- Zeci de mii de protestatari au luat cu asalt capitala statului Chile ridicand baricade de foc și confruntandu-se cu poliția intrucat promisiunile președintelui Sebastian Pinera privind reformele economice nu au reușit sa calmeze revoltele care au dus la cel puțin 18 morti, potrivit Associated Press,…

- Cel puțin 62 de persoane au fost ucise și alte câteva zeci au fost ranite grav, vineri, dupa explozia unei bombe într-o moschee din provincia Nagarhar, Afganistan. Potrivit unui oficial citat de BBC, printre victime sunt și mulți copii.

- Bilantul taifunului Hagibis, care a lovit Japonia la sfarșitul saptamanii trecute, continua sa creasca. Presa nipona a centralizat toate informatiile furnizate de autoritatile locale si a calculat ca pana acum sunt 36 de morți și 16 disparuți.