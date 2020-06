Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații susțin ca redeschiderea gradinițelor devine noua farsa liberala in țara in care guvernarea liberala refuza dublarea alocațiilor pentru copii.„Zilele prostiei PNL continua sa faca victime!”, a punctat PSD. „Redeschiderea gradinițelor devine noua farsa liberala in țara…

- Partidul Social Democrat susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, „trebuie sa promulge rapid dublarea alocațiilor pentru copii daca vrea ca romanii sa nu-l considere principalul autor al planului PNL...

- Partidul Social Democrat susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, „trebuie sa promulge rapid dublarea alocațiilor pentru copii daca vrea ca romanii sa nu-l considere principalul autor al planului PNL de amanare repetata a aplicarii legii”.

- Se cere dublarea alocațiilor pentru copii la 1 august, data de punere in aplicare a legii promulgate de președintele Iohannis și care ar urma sa cresca veniturile pana la suma de 300 de lei lunar, pentru fiecare copil.

- Creșterea pensiilor cu 40% și dublarea alocațiilor pentru copii nu vor fi posibile in acest an, in contextul crizei COVID. Guvernul analizeaza totuși doua scenarii pentru a face majorari, dar cu procente mult mai mici. Totul depinde de evolutia bugetului in a doua jumatate a anului.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca dublarea alocatiilor este una dintre masurile care trebuie cantarite foarte bine de catre Guvern si de Ministerul de Finante. "Dupa parerea mea, aceasta este una din masurile care trebuie foarte bine cantarite de Guvern si de Ministerul Finantelor",…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."La alocatii lucrurile au fost clare. Dublarea alocatiilor nu a fost facuta la timp,…

- Alocatiile pentru copii trebuiau sa fie majorate inca de la 1 februarie,insa Guvernul Orban a amanat data aplicarii legii pana la 1 august. Din cauza pandemiei de coronavirus, Guvernul vrea sa amane din nou dublarea alocației. O astfel de masura luata in acest moment ar avea, spun guvernantii,…