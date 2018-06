Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece politisti afgani au fost ucisi sambata in zori intr-un atac al talibanilor asupra unui post de politie din provincia Kunduz din nordul tarii, au anuntat responsabili locali citati de AFP si Xinhua. Alte cinci persoane au fost ranite in acelasi atac, care a fost revendicat de talibani si…

- Cel putin opt persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas cu bomba, produs luni in vestul capitalei afgane Kabul. Atentatul a avut loc in apropierea cortului unde avea loc o adunare a clericilor musulmani, la numai o zi dupa ce fusese pronunțat un verdic religios (fatwa) care condamna atentatele…

- Cel puțin 16 persoane au murit și 38 au fost grav ranite marți, la Kandahar, in Afganistan. Totul s-a intamplat in urma exploziei unei camionete-capcana pe care autoritațile incercau sa o dezamorseze. ”Ultimele date disponibile releva 16 morti si 38 de raniti trimisi la spital”, a declarat…

- Sublocotenent pm Adrian Vizireanu. Sublocotenent pm Iulian Dumitrescu. Se implinesc doi ani de cand militarii si au pierdut viata in urma unui incident care a avut loc, pe data de 7 mai 2016, in apropiere de localitatea Kandahar, Afganistan, pe timpul executarii unei misiuni de instruire a politistilor…

- Zi sangeroasa in Afganistan. Cel putin 29 de oameni au fost ucisi si 49 au fost raniti intr-un dublu atentat sinucigas la Kabul. Printre cei ucisi sunt 8 jurnalisti, intre care un fotograf al agentiei France Presse si 2 ziaristi de la Radio Europa Libera.

- UPDATE ora 12:30 – Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atentatul sinucigas comis duminica la Kabul impotriva unui centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, atentat soldat, potrivit ultimului bilant, cu cel putin 31 de morti…

- Un atentat sinucigas a avut loc duminica la Kabul la un centru de inregistrare pentru alegerile legislative care vor avea loc in luna octombrie in Afganistan, provocand cel putin patru morti si 15 raniti, potrivit unor surse oficiale afgane, relateaza Reuters si AFP. Seful politiei din…

- Cel putin 10 membri ai fortelor afgane de securitate au fost ucisi in violentele survenite la un post de control in provincia Herat, au indicat oficiali, citati de agentia dpa. Un mare numar de talibani au luat cu asalt postul de control RubatRod din districtul Shindand, in provincia Herat, joi seara,…