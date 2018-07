Stiri pe aceeasi tema

- In total, 23 de soldati nigerieni sunt dati disparuti dupa ce au cazut intr-o ambuscada a gruparii jihadiste Boko Haram in nord-estul tarii, au anuntat sambata surse militare si apropiate militiilor proguvernamentale, relateaza AFP. "Nu avem nicio veste despre 23 de persoane. Dintre acestea, cinci sunt…

- Cel putin 86 de persoane au fost ucise intr-un presupus atac al crescatorilor impotriva unor fermieri in centrul Nigeriei, o regiune afectata de violente intercomunitare, a declarat duminica politia locala, relateaza AFP.

- Presupusi jihadisti ai gruparii nigeriene Boko Haram au folosit fete pentru a comite atentate sinucigase urmate de atacuri cu grenada, care s-au soldat cu cel putin 31 de morti la sfarsitul saptamanii trecute in nord-estul Nigeriei, scrie agerpres.ro.

- Presupusi jihadisti ai gruparii nigeriene Boko Haram au folosit fete pentru a comite atentate sinucigase urmate de atacuri cu grenada, care s-au soldat cu cel putin 31 de morti la sfarsitul saptamanii trecute in nord-estul Nigeriei, a declarat un responsabil local pentru AFP. ''S-a…

- Cel puțin 31 de persoane au murit duminica, in urma unei explozii izbucnite in regiunea Borno, aflata in nord-estul Nigeriei, in jurul orei locale 8.30 (ora Romaniei, 10.30), au informat doi locuitori, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursele au informat ca explozia a…

- Nu este clar cand a fost efectuata misiunea, care s-a desfasurat de-a lungul a patru sate din statul Borno si a fost realizata in cooperare cu o forta internationala, din Camerun, Ciad, Nigeria, Niger si Benin, special infiintata pentru a combate Boko Haram.Gruparea Boko Haram, activa in…

- Peste 1.000 de persoane tinute captive in Nigeria de gruparea terorista Boko Haram au fost salvate, potrivit armatei nigeriene citate de agentia dpa. Dintre cei eliberati, majoritatea erau femei, copii si tineri care au fost fortati sa lupte alaturi de Boko Haram, a precizat luni purtatorul de cuvant…

- Exploziile care au avut loc marti la o moschee din nord-estul Nigeriei au ucis 27 de oameni, potrivit oficialilor unui spital din zona, transmite Reuters. Atacul militantilor Boko Haram a avut loc la Mubi. Din 2009, peste 30.000 de oameni au fost ucisi de insurgenti, iar 2 milioane de persoane au fost…