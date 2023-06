Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a declarat marti ca luptele au scazut in intensitate in Bahmut, dar bombardamentele continua in zona din jur. Trupele ucrainene mentin un mic punct de sprijin la marginea orasului, in timp ce fortele rusesti curata zonele pe care le detin, relateaza Reuters. Fortele ruse au declarat sambata…

- Operațiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat miercuri agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a afirmat joi, 27 aprilie, atunci cand a fost intrebat ce parere are despre convorbirea telefonica purtata cu o zi inainte intre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ca "saluta orice" ar putea aduce mai aproape sfarșitul conflictului…

- Parlamentarii rusi au propus vineri, 7 aprilie, pedepse mai dure in cazul persoanelor condamnate pentru terorism si sabotaj, propunere determinata de razboiul din Ucraina, informeaza Reuters , citand agentiile rusesti de presa. Astfel, pedeapsa maxima pentru comiterea ”unui act terorist”, definit ca…

- Vineri, 7 aprilie, Ucraina a declarat ca Rusia iși concentreaza toate eforturile pentru a captura orașul Bakhmut din estul țarii, unde a descris situația ca fiind „dificila”, dar a spus ca rezista in ciuda superioritații numerice a Rusiei, informeaza Hotnews.ro . Serhii Cerevatii, purtatorul de cuvant…

- Armata Germaniei se confrunta cu un deficit mai mare de arme și echipamente in prezent decat inainte ca Rusia sa declanșeze invazia in Ucraina, in urma cu mai bine de un an, a avertizat marți, 14 martie, Eva Hoegl, comisar parlamentar pentru Forțele Armate germane, in raportul sau anual, relateaza Reuters…

- Premierul georgian Irakli Garibasvili l-a acuzat pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski de imixtiune in politica interna a Georgiei prin comentariile sale despre protestele desfasurate la Tbilisi, acuzatie ce a provocat un raspuns nervos din partea Kievului, relateaza luni Reuters. In timpul protestelor…

- Presedintele Belarsului, Alexandr Lukasenko, a promulgat joi, 9 martie, o lege prin care introduce pedepsa cu moartea pentru militarii sau oficialii de stat care sunt gasiti vinovati de inalta tradare, informeaza Reuters. Belarusul, aliatul fidel al Rusiei, este singura tara europeana in care pedeapsa…