Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) prezinta marți, 19 iunie 2018, ora 10:00, raportul FRA privind provocarile cu care se confrunta organizațiile societații civile care lucreaza in domeniul drepturilor omului in UE, publicat la…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa atrage atenția ca președintele Iohannis practica un discurs contradictoriu, solicitand concomitent colaborare din partea coaliției și a Guvernului, dar și demisia premierului. Razvan Popa considera ca o astfel de poziționare slabește poziția Romaniei in fața partenerilor…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a declarat ca exista o serie de decizii ale Consiliului care afecteaza imaginea institutiei, pe care o conduce de 13 ani. "Este un sir mai lung de decizii care ma asaza intr-o situatie in care vad ca se afecteaza…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, afirma ca este gata sa isi motiveze opinia separata in cazul sanctionarii presedintelui Klaus Iohannis pentru folosirea etichetei “penali”. Presedintele CNCD mai spune ca nu crede ca exista vreun judecator in Romania…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, afirma ca este gata sa isi motiveze opinia separata in cazul sanctionarii presedintelui Klaus Iohannis pentru folosirea etichetei „penali". Presedintele CNCD mai spune ca nu crede ca exista vreun judecator in Romania…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, afirma ca este gata sa isi motiveze opinia separata in cazul sanctionarii presedintelui Klaus Iohannis pentru folosirea etichetei „penali". Presedintele CNCD mai spune ca nu crede ca exista vreun judecator in Romania…

- Cine suntem, ce vrem și de ce CINE SUNTEM Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania este o organizație profesionala din care fac și pot face parte jurnaliști cetațeni romani indiferent de etnie și jurnaliști etnici romani din toata lumea, indiferent de țara in care se afla, daca adera la principiile…

- Timesnewroman, celebrul site de satira, a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru un articol pamflet despre iubita liderului PSD Liviu Dragnea. Titlul dat de timesnewroman “Curva lui Dragnea, asaltata de PSD-iști, …’’ a fost considerat discriminatoriu la adresa femeilor…