ASUS ROG Phone 6 îşi dezvăluie designul în imagini ajunse pe web; Vedem şi accesoriile sale ASUS va prezenta urmatorul sau telefon de gaming pe 5 iulie 2022 si e vorba aici despre ASUS ROG Phone 6. Va fi de fapt o serie de 3 telefoane, care include si un model Pro si unul Ultimate aparent. Ei bine acum vedem si imagini cu produsul, dar si cu accesoriile sale. Le analizam mai jos. ASUS ROG Phone 6 va fi unul dintre primele telefoane cu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 de pe piata. Fata de Snapdragon 8 Gen 1, care e produs de Samsung, acest CPU e produs de TSMC, pe baza propriului proces de 4 nm. Ceea ce vedem aici ar putea fi versinea Pro, asta deoarece prezinta un ecran secundar… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HTC a revenit pe piata smartphone, dar nu cu un flagship cum ne asteptam, ci cu un telefon midrange axat pe consumul de continut in Metaverse . E mai precis vorba despre Viverse, versiunea proprie HTC de univers virtual. Ce dotari ofera telefonul aflati mai jos, alaturi de punctele sale speciale. Telefonul…

- vivo nu se opreste la flagship-ul X80 Pro prezentat la Berlin pe 15 iunie si vrea sa duca lucrurile si mai sus de atat. Nu va aborda situatia prin cliseul unui model „Ultra”, dar aparent pregateste totusi un vivo X80 Pro Plus, care va debuta in octombrie, conform surselor. Probabil va intrebati cum…

- Samsung ar trebui sa isi prezinte noile telefoane pliabile prin august 2022 si vorbim aici despre Samsung Galaxy Z Fold 4 si Galaxy Z Flip 4, asta daca nu ni se pregateste vreo surpriza rulabila. Pana atunci avem parte de scapari pentru Samsung Galaxy Z Fold 4 de la o sursa de incredere. E vorba despre…

- Unul dintre primele telefoane care si-au adjudecat procesorul Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 atunci cand a fost anuntat este pliabilul Moto RAZR 3. E drept, mai degraba la nivel de zvonuri si teasere, decat ceva batut in cuie. Cert e ca scaparile nu au lipsit, el culminand cu un video hands on cu telefonul,…

- Se stie de ceva vreme ca Motorola este in pole position pentru a lansa primul telefon cu camera de 200 de megapixeli. Am avut de altfel si scapari ale sale, sub numele de cod Frontier. Ei bine acum Moto a confirmat in sfarsit sosirea acestui flagship, care va debuta in luna iulie a acestui an. Motorola…

- Presedintele PNTCD, Aurelian Pavelescu, reclama, duminica, ”un atac inept”, lansat de Terhes Vasile Cristian pe care l-a exclus din partid in urma cu doua saptamani pentru ca nu si-a platit cotizatia. Pavelescu anunta ca va deschide o actiune in instanta si cere 500.000 de euro pentru defaimare,…

- Samsung Galaxy Z Fold 4 a primit o scapare in ultima saptamana, in imagini care au dezvaluit noul design al camerei. El aduce cu cel de la Galaxy S22 Ultra, iar acum vedem si primele imagini cu telefonul pliabil cu clapeta Samsung Galaxy Z Flip 4. Ambele telefoane sunt asteptate sa debuteze in luna…

- ​Samsung a lansat oficial in Romania doua noi modele din seria Galaxy A, unul cu ecran de 6,4 inci, iar altul cu ecran de 6,5 inci, ambele avand baterie de 5.000 mAh și modul cu patru camere foto pe partea din spate.