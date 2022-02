ASUS a anunțat noile sisteme compacte Mini PC PN52 și PN64 ASUS a anunțat modelele Mini PC PN64 și PN52, 2 sisteme compacte care ofera un mix excelent de performanța și estetica, totul in interiorul unei carcase cu un design unic, cu nervuri și margini zimțate, care le confera un aspect ușor de integrat in orice birou sau spațiu comercial. Mini PC PN64 și PN52 exceleaza […] The post ASUS a anunțat noile sisteme compacte Mini PC PN52 și PN64 appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia trece la noul logo pe toata gama Dacia a prezentat inca de la inceputul acestui an noile sigle și logotipuri pe care le va utiliza pe modelele sale, dar introducerea lor se va face treptat. Mașinile vor primi noile insemne in primele luni ale lui 2022. Noul logo Dacia este folosit deja in comunicare,…

- Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei vin cu noi detalii despre cotațiile noi ale valorilor de circulație internaționala precum: dolar, euro sau lira sterlina. Care este evoluția monedelor și ce schimbari a indicat Indicele ROBOR in aceasta perioada? Curs BNR pentru 29 noiembrie 2021 Specialiștii…

- Persoanele publice ar urma sa-și declare serviciile procurate - vizitele la stomatolog, vacanțe și studiile platite ale copiilor. La fel, cei care dețin criptovalute ar urma sa le declare. Noile prevederi se conțin in proiectul revizuit al Regulamentului privind modul de completare a declaratiei de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța condițiile de intrare in Austria, dupa introducerea lockdown-ului de lun, 22 noiembrie, in condițiile infecțiilor de COVID-19. Prin urmare, masurile luate de...

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 3.076 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 The post Bilanț coronavirus – 18 noiembrie – Autoritațile anunța noile statistici – Cate infectari s-au inregistrat in…

- Europa a devenit noul epicentru al pandemiei de coronavirus, numarul cazurilor de infectare și cel al deceselor fiind in creștere pe continent de cateva saptamani. In condițiile in care se pune problema ca doar vaccinarea nu este suficienta pentru a limita raspandirea virusului, unele state au inceput…

- Germania a atins un nivel record al incidentei la sapte zile a cazurilor de COVID-19, cu 2011 cazuri la 1 milion de locuitori, cea mai mare valoare a acestui indicator de la inceputul pandemiei, a anuntat luni dimineata Institutul Robert Koch (RKI), citat de Deutsche Welle și Agerpres. Incidenta la…

- Bulgaria, reguli mai aspre pentru romani! Cere test PCR negativ, chiar daca sunt vaccinați sau au trecut prin boala. Bulgaria a decis sa aplice reguli mai aspre pentru romanii care vor sa mearga in țara lor, avand in vedere ca Romania a intrat in zona roșie. Mai exact, Bulgaria cere romanilor un test…