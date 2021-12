Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de Iarna se apropie cu pași repezi și, bineințeles, mancarurile tradiționale și bucatele din belșug ne pot aduce cateva kilograme in plus in aceasta perioada. Nutriționistul Carmen Bruma a oferit cele mai importante sfaturi pentru cei care vor sa manance sanatos, inclusiv de Craciun și de…

- Romanii se pregatesc de relaxare și de cateva zile de concediu meritate. Sarbatorile de iarna bat la ușa, iar majoritatea și-au facut deja planurile pentru Craciun și Revelion. Care sunt destinațiile unde turiștii vor veni intr-un numar mare? Destinații cautate de turiști pentru sarbatorile din anul…

- CNSU a aprobat, marți seara, propunerea de prelungire a starii de alerta, precum și masurile de relaxare pentru perioada ce cuprinde și Sarbatorile de Iarna. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta ca se propune eliminarea interdictiei de circulatie pe timpul noptii, purtarea…

- Nivelul de rezervare pentru perioada de Craciun si Revelion a ajus, pana in prezent, la circa 70%, fata de numai 25-30% in aceeasi perioada a anului trecut, iar Sinaia, Poiana Brasov, Egiptul si Bulgaria sunt cele mai cautate destinatii, arata un studiu al touroperatorului IRI Travel.

- Sinaia si Poiana Brasov, statiunile balneoclimaterice Baile Herculane si Baile Felix, dar si zonele de turism rural Bucovina si Maramures sunt in topul rezervarilor pentru sarbatorile de iarna, pe plan intern, potrivit unui studiu realizat de un touroperator, conform agerpres. Nivelul de rezervare…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar de acum, intrebarea care sta pe baza tuturor este daca vom avea sau nu zapada in ziua de Craciun. Ei bine, recent, meteorologii au anunțat cum o sa fie vremea pana pe data de trei ianuarie. Iata ce temperaturi ne așteapta in prima luna din anotimpul…

- Craciun și Revelion 2021: Vor fi restrictii de sarbatori? Anuntul facut de Raed Arafat despre sarbatorile de iarna Craciun și Revelion 2021: Vor fi restrictii de sarbatori? Anuntul facut de Raed Arafat despre sarbatorile de iarna Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara…

- Primaria Bacau solicita 1.52 milioane de lei pentru ornarea orasului si petrecerile de Craciun si Revelion. Mai mult, celebrul brad va fi inlocuit de unul nou, de 3 ori mai scump. Potrivit referatului intocmit de cabinetul de specialitate al primarului municipiului Bacau, se solicita 1.524.450 de lei…