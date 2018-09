Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timișoara și-a schimbat conducerea dupa Adunarea Generala Extraordinara de marți. Noul președinte e omul de afaceri Dumitru Mihu dupa ce Radu Ienovan și-a dat demisia. Cel care a fost in fruntea clubului de la reinființarea roș-galbenilor va ramane totuși in asociație pe postul de vicepreședinte.…

- Program interesant in turul IV al Cupei Romaniei, in cadrul caruia criteriul geografic inca primeaza. Astfel, FRF a ales drumul scurt pentru formații vestice și au rezultat doua dueluri mai mult decat interesante. ACS Poli are șansa revanșei cu UTA la doar 11 zile de la umilința de pe ”Dan Paltinișanu”,…

- ASU Politehnica are parte de doar a doua deplasare a sezonului. Timișorenii au sambata meci la Bacau, cu Aerostar, dar nu vor efectua deplasarea cu avionul deși terenul moldovenilor e langa aeroport. Dupa succesul cu ”U” ”Baieții in ghete” se gandesc la o noua victorie, insa nu o desconsidera pe nou…

- Penultimul test al ”Baieților in ghete” inaintea debutului cu Chindia in campionat nu a decurs grozav. ASU Politehnica a fost invinsa la scor, 0-5, de catre colega de eșalon Luceafarul Oradea, in ciuda posesiei superioare avute de timișoreni. La pauza avantajul gazdelor era unul fragil. Patru dintre…

- „Baietii in ghete” au parte de inca un joc special in luna iulie. Prezentarea lotului cu care ASU Politehnica va aborda sezonul 2018-19 va fi facuta in compania moldovenilor de la FC Zimbru Chisinau. Meciul amical de gala va avea loc sambata, 28 iulie, pe Stadionul „Dan Paltinisanu”. Jocul se doreste…

- ”Baieții in ghete” s-au luptat și cu furtuna in primul joc test al verii. ASU Politehnica s-a impus cu 2-0 in fața divizionarei D FC Bazoșu Vechi, intr-un meci in care Cosmin Petruescu a testat și jucatorii aduși in probe. Adrian Poparadu și Razvan Ghinescu au fost marcatorii gazdelor de pe ”Știința”.…

- Astazi s-au implinit 60 de ani de la cucerirea primului trofeu important din istoria Politehnicii Timisoara: Cupa Romaniei. Cu aceasta ocazie clubul actual de pe arena „Stiinta”, ASU Poli, a declarat luna iulie ca fiind una dedicata sarbatoririi acestui eveniment. Punctul principal de atractie va fi…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declanșat o operațiune fara precedent, in urma careia va avea o baza de date imensa despre aproape toți locuitorii din oraș, care ar face invidios orice serviciu secret, acțiune care aduce, insa, atingere vieții private a cetațenilor. Președinții asociațiilor de…