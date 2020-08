Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica arata bine in cele doar doua jocuri amicale disputate. Alb-violetii s-au impus si in aceasta seara pe „Stiinta”, scor 3-0 cu noua divizionara C din Caras, Progresul Ezeris, dar au in continuare destui componenti ramasi in izolare. La final antrenorul Octavian Benga a subliniat „nedreptatea”…

- Alb-violetii au in sfarsit joc in weekend dupa ce nu a putut disputa primele amicale stabilite. ASU Politehnica o va intalni sambata dimineata, pe arena „Stiinta”, pe divizionara a patra timisoreana CSU Universitatea de Vest intr-un meci cu portile inchise. Fanii nu vor putea asista la joc din cauza…

- ASU Politehnica e in grafic din aproape toate punctele de vedere. Alb-violetii au efectuat si prima etapa de testare pentru depistarea noului coronavirus, toti cei 34 de membri verificati, jucatori si staff, au iesit negativ, prin urmare echipa de pe „Stiinta” poate evolua in meciuri amicale, cu conditia…

- „Baietii in ghete” au avut ieri ultima sedinta de pregatire din aceasta luna. Jucatorii Politehnicii au primit o „mini-vacanta” de zece zile inainte de reluarea pregatirilor. Clubul alb-violet vrea sa inceapa antrenamentele normale pentru editia 2020-21 a Ligii 2 pe 1 iulie, dar totul depinde si de…

- Se pare ca, cei doi au fost nevoiți sa evadeze pentru a rezolva niște probleme de familie, de care nu avea cum sa se ocupe altcineva. Pe biletul pe care l-au lasat aceștia au menționat ca intenționeaza sa stea plecați doar cat situația o va cere și ca se vor intoarce „cat mai curand posibil” a relatat…

- Ripensia Timisoara a ajuns la un acord cu lugojeanul Cosmin Petruescu pentru preluarea bancii tehnice din postura de antrenor principal. „Conferentiarul”, fost antrenor la ASU Politehnica, a semnat un contract valabil pe nu mai putin de trei sezoane. Saptamana trecuta Dumitru Mihu, presedintele ros-galbenilor,…

- Ripensia Timisoara a ajuns la un acord cu lugojeanul Cosmin Petruescu pentru preluarea bancii tehnice din postura de antrenor principal. Fost antrenor la ASU Politehnica, „Conferentiarul” a semnat un contract valabil pe nu mai putin de trei sezoane. Saptamana trecuta Dumitru Mihu nu nega iar Cosmin…

- Aniversare rotunda cu ocazia zilei de 1 iunie 2020 – se implinesc 40 de ani de la ultimul „aur” important pentru fotbalul banatean. Performanta a apartinut Politehnicii Timisoara condusa de Jackie Ionescu, care a reusit sa se impuna in fata Stelei in finala Cupei Romaniei din 1980 chiar in capitala.…