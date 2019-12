Stiri pe aceeasi tema

- Liga 2 are programata astazi șase meciuri care vor conta pentru etapa a 18-a. Partida zilei e cea dintre Rapid și Pandurii Targu Jiu, dar nici jocul de diseara dintre FC Argeș și Petrolul nu e de ratat. Meciurile vor fi liveSCORE pe GSP.ro. de la ora 11:00 Viitorul Pandurii - Csikszereda CSM Reșița…

- Antrenorul Dorinel Munteanu a preluat conducerea tehnica a echipei CSM Resita, în locul lui Leontin Doana, a anuntat, duminica, gruparea din Liga a II-a, scrie News.ro.În vârsta de 51 de ani, fostul international a mai pregatit echipe ca FC Arges, CFR Cluj, FC Vaslui, Steaua…

- CS Mioveni (un joc mai mult disputat) a urcat provizoriu pe locul întâi din Liga 1, dupa ce a trecut, scor 2-1, pe propriul teren, de Sportul Snagov (etapa XII). Farul Constanța a trecut de U Cluj (3-2), iar Viitorul Târgu-Jiu de FC Argeș (2-1). Etapa XII, rezultate: Concordia…

- Echipa antrenata de Adrian Falub a practicat un fotbal mizerabil, asemanator cu suprafata de joc pe care s-a disputat partida si a încheiat la egalitate, 1-1, meciul cu Sportul Snagov, echipa care avea un singur punct, trei goluri marcate si 27 primite în primele 10 etape!!! …

- Update: Barbatul era din Cluj si avea 39 de ani. Fusese preluat cu fracturi la ambele picioare, dar se pare ca zdruncinatura si loviturile i-au cauzat probleme interne incompatibile cu viata Update: Ambele victime sunt decedate. Din pacate nu au raspuns manevrelor de resuscitare. Starea barbatul pe…

- Sambata, 5 octombrie, debuteaza etapa cu numarul 10 din Liga 2, fiind programate 7 dueluri. Duminica se joaca U Cluj - Ripensia, iar etapa va fi inchisa marți de liderul Turris, care o va intalni pe CSM Reșița. Vezi AICI clasamentul din Liga 2AICI este programul etapei #10 liveSCORE de la 11:00 » Concordia…

- Etapa a 8-a programeaz Vineri, 20 septembrie, ora 18:00U Cluj - Petrolul Ploiesti - DigiSport 1, Look Sport, Telekom Sport 1 Sambata, 21 septembrie, ora 11:00Sportul Snagov - FK Csikszereda CS Mioveni - Dunarea Calarasi Pandurii Targu Jiu - UTA Arad Daco-Getica Bucuresti - Metaloglobus Bucuresti…

- Tehnician cu rezultate la nivelul Ligii1, Ilie Stan, se afla in fruntea unui proiect de viitor pregatit la Gloria Buzau. Liga 2 afișeaza un clasament neverosimil in acest moment. Favorite la promovare inainte de startul sezonului, Rapid și Petrolul se afla undeva la mijlocul clasamentului, in timp…