- ASU Politehnica si-a revenit psihic dupa o serie neagra si vrea acum sa lege victoriile in play-off-ul Ligii 2. Banatenii dau piept cu Rapid, ocupanta locului 2, in deplasare, dupa ce giulestenii s-au impus in duelurile programate in acest sezon la Timisoara. Dan Alexa si-a mai recuperat din jucatorii…

- ASU Politehnica se simte bine vineri acasa, dupa 2-1 cu Dunarea Calarasi, alb-violetii au trecut azi cu acelasi scor de FCU Craiova, liderul la zi al play-off-ului Ligii 2. Sperantele timisorenilor la un loc de baraj raman astfel aprinse desi deocamdata elevii lui Dan Alexa sunt pe locul 5. Timisorenii…

- ASU Politehnica are parte maine de un duel poate decisiv pentru ambitiile clubului in acest sezon. La Timisoara vine liderul din Cetatea Baniei, FCU Univ. Craiova 1948, grupare neinvinsa in play-off si aflata la mica distanta de asigurarea promovarii matematice in elita. Banatenii nu se tem insa de…

- ASU Politehnica astepta declicul in Arges, in schimb situatia s-a inrautatit pentru alb-violeti, care au fost umiliti de CS Mioveni, scor 0-4, desi timisorenii au avut si superioritate numerica in repriza secunda. Dan Alexa si-a asumat responsabilitatea degringoladei imediat dupa joc si si-a anuntat…

- Alb-violetii vor avea cu oltenii „lui Mititelu” cele mai multe dispute directe in acest sezon. Asta pentru ca, pe langa faptul ca se afla in acelasi esalon, cele doua s-au „vazut” si in Cupa. ASU Politehnica are un bilant pozitiv dupa primele doua intalniri cu FC U Craiova 1948: un egal alb pe „Stiinta”,…

- ASU Politehnica a inceput play-off-ul Ligii 2 cu un rezultat pozitiv. A fost 0-0 in fief-ul Dunarii Calarasi, la capatul unui joc dominat de gazde, dar in care alb-violetii au avut mai multe oportunitati importante de a inscrie, in special prin Petre Ivanovici. Echipa lui Cristian Pustai a incheiat…

- Alb-violetii au parte de o prima finala in play-off-ul Ligii 2. ASU Politehnica intalneste Dunarea la Calarasi, chiar echipa care indirect a ajutat-o sa ajunga in aceasta faza a competitiei. Alb-violetii au cateva absente pentru acest duel, inclusiv cea a „principalului” Dan Alexa, antrenorul care a…