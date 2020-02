Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a mai facut un transfer sonor. Dupa Alexandru Munteanu, la alb-violeti va juca inca un nume cu multe meciuri in Liga I. Astazi, „Baietii in ghete” au ajuns la un acord cu Sergiu Popovici, care a evoluat la Hermannstadt in ultima perioada a carierei sale. Popovici (26 de ani) nu a evoluat…

- „Baietii in ghete” nu au avut un meci deloc usor azi cu invitatii din Banatul Sarbesc. FK Radnicki Zrenjanin, din esalonul tert, a cedat greu pe sinteticul de la Baza 2, scor 1-3, cu ASU Politehnica. Ultimele doua goluri ale timisorenilor au venit spre finalul intalnirii. Cei de la Radnicki sunt pe…

- ASU Politehnica s-a impus la scor in cel de-al treilea test la iernii. A fost 5-2 cu divizionara C Fortuna Beicherecu Mic. In ultimele 20 de minute ale intalnirii la alb-violeti a debutat proaspata achizitie Alexandru Munteanu. Divizionara secunda timisoreana a renuntat in schimb la spaniolul Rodrigo…

- „Baietii in ghete” se pregatesc incepand de azi in regim centralizat pe plan local. Dintre jucatorii care inca nu semnasera oficial cu ASU Politehnica si care au evoluat in amicalul cu Pobeda a ramas sub comanda lui Octavian Benga pentru aceasta perioada doar Rodrigo Navas Villanueva, semn ca mijlocasul…

- „Baietii in ghete” au intrat in vacanta cu un moral bun dupa parcursul peste asteptari de la finele toamnei. ASU Politehnica nu sta grozav din punct de vedere financiar, dar a inceput sa lucreze la planurile „hibernale”. Antrenorul Octavian Benga va suna mai repede adunarea pentru elevii sai in ianuarie…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…

- Alb-violetii au produs probabil surpriza rundei in Liga 2. ASU Politehnica si-a luat revansa in deplasare cu cei de la CS Mioveni. La fel ca in tur, a fost 1-0 pentru oaspeti. Singurul gol al partidei a fost inscris de Mircea Axente in minutul 36. Timisorenii au obtinut un rezultat mare, care confirma…

- ASU Politehnica are parte in weekend de un meci extrem de greu. „Baietii in ghete” joaca a doua oara la rand „afara”, caci incep returul pe terenul Mioveniului, grupare clasata pe loc promovabil la finele primei jumatati a campionatului. Mai mult, tehnicianul Octavian Benga are doua piese importante…