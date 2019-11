Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are de azi un nou antrenor principal. „Baietii in ghete” vor fi preluati de Octavian Benga, care s-a despartit de divizionara C CSC Ghiroda pentru a prelua postul la alb-violeti. Noul tehnician are 39 de ani si va fi la prima experienta ca „principal” la nivelul Ligii 2. ASU Poli a gasit…

- „Baietii in ghete” vor fi de maine pe drumuri timp de jumatate de saptamana. ASU Politehnica va lega dificila deplasare de la Ploiesti de un alt meci complicat – restanta cu Gloria Buzau. Desi pornesc cu sansa a doua in ambele jocuri, alb-violetii sunt optimisti ca vor obtine puncte din periplul de…

- „Baietii in ghete” au intrat in linie dreapta cu pregatirea Derby-ului Vestului de duminica. ASU Politehnica a castigat ultimul duel direct de pe „Motorul” in primavara, cand, ca si acum, UTA era favorita. Mugur Gusatu ii vede pe aradeni intre primele trei forte ale Ligii 2, cu toate acestea tehnicianul…

- ASU Politehnica are maine sansa sa-si incheie seria de sapte partide oficiale fara gol marcat sau, dimpotriva, sa-si adanceasca criza de goluri. „Baietii in ghete” joaca in deplasare cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu, grupare care evolueaza acasa pe „Municipalul” Drobeta-Tr. Severin. Antrenorul alb-violetilor…

- „Baietii in ghete” au parte de o misiune aproape imposibila in Teleorman. Mugur Gusatu are batai de cap „la prima strigare” pe banca lui ASU Politehnica, alb-violetii vor fi lipsiti pe terenul liderului de serviciile celui mai in forma junior. In schimb, gazdele de la Turris Turnu Magurele si-au continuat…

- ASU Politehnica a pus capat esecurilor acasa, dar nu a inceput seria victoriilor prin mutarea pe „Stiinta”. La ultimul meci cu Cosmin Petruescu pe banca tehnica, „Baietii in ghete” au remizat alb, scor 0-0, cu Concordia Chiajna. Conducerea alb-violetilor va anunta oficial maine numele noului tehnician.…

- ASU Politehnica va reveni pe arena din centrul orasului cu ocazia meciului cu Concordia Chiajna din etapa a V-a a Ligii 2. „Baietii in ghete” au fost nevoiti sa apeleze din nou la „Stiinta” deoarece ilfovenii nu au fost de acord cu schimbarea orei partidei de sambata. Asta in conditiile in care pe stadionul…

- Noul staff tehnic al echipei de fotbal CS Medgidia, cu care formatia incepe, astazi, editia 2019 2020 a Ligii a 3 a, este format din Izmir Abdulgani antrenor principal, Gelu Hampu antrenor secund, Valentin Dumitrica antrenor de portari si George Focan preparator fizic. CS Medgidia debuteaza in campionat,…