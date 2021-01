Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la arena “Stiinta”, alb-violetii au strans randurile pentru continuarea unui sezon solicitant si au efectuat prima sedinta de pregatire din noul an. Antrenorul Dan Alexa are sub comanda si cateva nume noi, lotul urmand sa mai sufere modificari in perioada imediat urmatoare. „Am inceput mai repede…

- ASU Politehnica va avea in noul an si un nume nou in staff-ul tehnic condus de Dan Alexa. Antrenor in cadrul Centrului de copii si juniori al alb-violetilor, fostul capitan al „Baietilor in ghete”, Cristian Galan, a revenit la prima echipa intr-o postura noua, cea de „secund” al „Chirurgului”. Galan…

- Alb-violetii au suferit primul si ultimul esec intr-un meci oficial pe teren propriu in 2020. Anul nu a fost incheiat de ASU Politehnica asa cum si-ar fi dorit suflarea alb-violeta, dupa un 0-2 cinic cu „fratii” de la Rapid. Giulestenii au punctat devreme pe „Stiinta” si au stabilit scorul final inaintea…

- ASU Politehnica are maine o reeditare a duelului din campionat din urma cu trei saptamani. Alb-violetii joaca din nou cu U Craiova 1948, dar de aceasta data inclestarea conteaza pentru 16-imile Cupei si se disputa, in mansa unica, pe arena „Ion Oblemenco”. Antrenorul Dan Alexa si-a exprimat dorinta…

- ASU Politehnica a fost egalata la ultima faza a jocului disputate pe terenul celor de la Aerostar Bacau. Alb-violetii pregatiti de Dan Alexa au condus cu 2-0, dar au avut de suferit pe final si din cauza omului lipsa din teren, Mircea Axente fiind eliminat gratuit inainte de implinirea unei ore din…

- Politehnica a jucat azi pe arena “Dan Paltinisanu” in compania generatiei 2003 alb-violete care reprezinta Fortuna Becicherecu Mic la nivelul esalonului trei in acest sezon. Jocul-scoala s-a incheiat cu scorul de 3-0 in favoarea echipei pregatite de Dan Alexa. Partida s-a jucat pe cel mai mare stadion…

- ASU Politehnica si U Craiova 1948 se intalnesc sambata intr-un adevarat derby al Ligii 2. Oltenii, desi nou promovati, au dominat startul sezonului si sunt primii clasati, dar daca vor ceda pe „Stiinta”, alb-violetii au sansa sa treaca, cel putin temporar, pe locul 1. U Craiova 1948, la fel ca ASU Poli,…

- ASU Politehnica are maine meci cu nou promovata CSM Slatina, un adversar aparent la indemana conform configuratiei clasamentului Ligii 2. „Principalul” timisorenilor, Octavian Benga are insa in continuare batai de cap in privinta formarii lotului de meci. E de asteptat ca o parte dintre jucatorii care…