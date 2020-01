Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” au programata maine prima sedinta de pregatire din anul 2020. ASU Politehnica nu va pleca in aceasta iarna din zona, cantonamentul va fi efectuat pe plan local iar adversarii din amicale vor fi de asemenea din regiune. Pana acum sub comanda antrenorului Octavian Benga au fost anuntate…

- „Baietii in ghete” au anuntat al doilea transfer al iernii inainte de Anul Nou. Dat afara de la CSM Resita de Dorinel Munteanu, desi era golgheterul rosso-nerilor, mijlocasul Dragos Saulescu s-a alaturat lui ASU Politehnica. Saulescu (27 ani) e a doua sosire la timișorenii de pe locul 6 in B. Prima…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic si-a continuat forma buna in penultimul joc din acest an calendaristic. SCM Politehnica a castigat clar in fata Stelei, scor 34-29, si i-a egalat totodata in clasament pe bucuresteni. Banatenii au facut un meci bun la ultima intalnire cu fanii de acasa in 2019. Alb-violetii…

- Parcursul bun al Politehnicii sustinute de druckeri la finele lui 2019 ar putea aduce si oameni potenti financiar alaturi de echipa. Dupa interesul manifestat de Teodor Tender, fiul omului de afaceri Ovidiu Tender, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga a vorbit la finele victoriei cu Pandurii si…

- ASU Politehnica parcurge o perioada buna in Liga 2 in luna noiembrie. „Baietii in ghete” au luat sapte puncte din patru jocuri si au prima sansa conform „hartiei” maine impotriva Sportului Snagov. Echipa din Ilfov nu a renuntat insa la lupta si chiar daca e pe locul 18 a obtinut cateva rezultate surprinzatoare,…

- ASU Politehnica a castigat un meci „de sase puncte” cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-0, in runda a 15-a a Ligii 2. Singurul gol al partidei a fost marcat in repriza secunda de Alin Ignea, care i-a facut astfel fericit debutul lui Octavian Benga pe banca „Baietilor in ghete”. Tehnicianul a sarbatorit…

- ASU Politehnica are de azi un nou antrenor principal. „Baietii in ghete” vor fi preluati de Octavian Benga, care s-a despartit de divizionara C CSC Ghiroda pentru a prelua postul la alb-violeti. Noul tehnician are 39 de ani si va fi la prima experienta ca „principal” la nivelul Ligii 2. ASU Poli a gasit…

