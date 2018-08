Stiri pe aceeasi tema

- ”Baieții in ghete” au inchis prima runda a Ligii a II-a cu inca un eșec in fața Chindiei. De aceasta data insa ASU Politehnica se poate considera frustrata cel puțin de un punct dupa ce a avut trei șanse asemanatoare cu cea din care Cristian Cherchez a marcat singurul gol al partidei, in minutul 90!…

- ”Baieții in ghete” au obținut un succes bun, de moral, inaintea inceperii campionatului. ASU Politehnica a trecut la limita, scor 1-0, de FC Zimbru Chișinau, intr-un inedit amical ”internațional” de prezentare. Singura reușita a partidei i-a aparținut lui Gelu Velici, care a inscris cu un șut spectaculos…

- ASU Politehnica a inregistrat a doua remiza la rand in amicalele verii. A fost astazi pe ”Știința” tot un 2-2 și tot cu o divizionara C, dar de aceasta data cu Reșița lui Octavian Benga. Formația pregatita de fostul ”secund” al lui ACS Poli a condus la pauza. Gazdele au pus stapanire pe joc dupa […]…

- Formația susținuta financiar de suporterii timișoreni incepe maine stagiul centralizat de la Santamarie-Orlea. Antrenorul Cosmin Petruescu a pastrat in total 24 de jucatori la ASU Politehnica pentru aceasta perioada a pregatirii. Pe langa jucatorii deja anunțați, de astazi Alexandru Cherecheș, Bogdan…

- ”Baieții in ghete” s-au luptat și cu furtuna in primul joc test al verii. ASU Politehnica s-a impus cu 2-0 in fața divizionarei D FC Bazoșu Vechi, intr-un meci in care Cosmin Petruescu a testat și jucatorii aduși in probe. Adrian Poparadu și Razvan Ghinescu au fost marcatorii gazdelor de pe ”Știința”.…

- Formația alb-violeta susținuta și financiar de suporteri a hotarat sa organizeze o acțiune de selecție in aceasta saptamana. Decizia a fost luata deoarece numeroși tineri jucatori s-au adresat oficialilor lui ASU Politehnica pentru a primi o șansa de a evolua pe ”Știința”. ”Baieții in ghete” au anunțat…

- ”Baieții in ghete” incearca sa-și gaseasca motivația pe un final de sezon fara o miza foarte mare. ASU Politehnica intalnește maine ”cenușareasa” Foresta Suceava, grupare care risca sa retrogradeze. Gazdele nu au nici acum lotul complet, dar ”principalul” Antonio Foale are mare incredere in tinerii…