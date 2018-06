Stiri pe aceeasi tema

- Formația susținuta financiar de suporteri e cea mai activa trupa timișoreana la capitolul transferuri. ASU Politehnica a anunțat astazi cel de-al șaselea nume nou pentru ediția 2018-19 a Ligii a II-a. Ultimul venit e Tamas Szasz, un fundaș central in varsta de 20 de ani care ultima data a fost sub contract…

- ASU Politehnica iși asigura și in urmatorul sezon poarta cu un junior de la malul marii. De aceasta data alb-violeții l-au imprumutat din ”curtea Regelui” pe goalkeeperul Rareș Murariu. Alaturi de el, pe ”Știința” va evolua un alt tanar de mare perspectiva de la FC Viitorul, fundașul Raul Vidrasan.…

- ”Baieții in ghete” se despart sigur de inca doi titulari. Portarul Cosmin Dur-Bozoanca și fundașul Carol Taub au fost anunțați deja ca achiziții pentru ”U” Cluj-Napoca. Primul juca la ASU Politehnica sub forma de imprumut de la Viitorul, in timp ce pentru cel din urma plecarea in Ardeal va fi primul…

- ”Baieții in ghete” incearca sa-și gaseasca motivația pe un final de sezon fara o miza foarte mare. ASU Politehnica intalnește maine ”cenușareasa” Foresta Suceava, grupare care risca sa retrogradeze. Gazdele nu au nici acum lotul complet, dar ”principalul” Antonio Foale are mare incredere in tinerii…

- Formația de handbal alb-violeta nu s-a impacat cu eșecul de ieri suferit in fața celor de la CSM București. SCM Politehnica a pierdut jocul 2 al sferturilor de finala, scor 18-19, dar depune memoriu deoarece considera ca rezultatul a fost influențat de arbitri. Banațenii considera ca oficialii jocului…

- ASU Politehnica nu a putut rasturna calculele care o dadeau victima pe terenul liderului. Cu mai multe absențe, inclusiv din staff-ul tehnic, ”Baieții in ghete” au fost invinși cu un sec 2-0 de Dunarea Calarași, scor inregistrat inca de la pauza. Singurul lucru pozitiv cu care raman timișorenii in urma…

- ”Baieții in ghete” au spart gheața in noul an și și-au luat revanșa cu varf și indesat in fața nou promovatei din București. ASU Politehnica s-a impus cu un neverosimil 5-0 (2-0) pe gazonul artificial al celor de la FC Metaloglobus. Mai ofensiv astazi, Deian Sorescu a marcat un hattrick pentru timișoreni.…