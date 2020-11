Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Director al FR Baschet a aprobat cu majoritate de voturi propunerea Colegiului Central al Antrenorilor de modificare a obtinerii licentelor de antrenor in timpul pandemiei COVID 19.Astfel, tinand cont de conditiile generate de pandemia COVID 19, CCA a amanat sesiunea de examene pentru obtinerea…

- ASU Politehnica a jucat cu succes in weekend la Tg. Jiu in ciuda absentelor cauzate de coronavirus, dar acum urmatorii adversari ai alb-violetilor au probleme legate de Covid. Partida de maine din Cupa Romaniei, cu CSC Ghiroda e incerta dupa ce nu mai putin de zece persoane din lotul si staff-ul gazdelor…

- ASU Politehnica pleaca astazi spre Targu Jiu cu un lot subtire numeric pentru disputa de maine cu Viitorul Pandurii. Pe langa cei opt componenti ramasi pozitiv, in aceasta dimineata a fost confirmat un al noualea caz, al unui jucator care acuza simptome si care prin urmare nu parasise „izolarea”. Octavian…

- Alb-violetii au suferit azi primul esec din editia 2020-21 a Ligii 2. ASU Politehnica a avut ocazii bune prin Sergiu Popovici, dar cei care au punctat au fost ciucanii. Gazda FK Csikszereda a avut un om forte in fata prin Andras Meszaros, care a speculat de doua ori in repriza secunda din interiorul…

- Alb-violetii au suferit prima infrangere in editia 2020-21 a Ligii a 2-a, la Miercurea Ciuc, in etapa a VI-a. Gazdele de la FK Csikszereda s-au impus cu 2-0 (0-0) in fata Politehnicii Timisoara. Ambele goluri ale ciucanilor au fost marcate in repriza secunda de catre Andras Meszaros. Politehnica a avut…

- Simona Bucura Oprescu, deputat și secretar executiv al PSD Argeș, șefa de campanie electorala, a votat la Școala „Nicolae Simonide” din Pitești, la fel ca și președintele PSD Argeș, Ion Minzina. „Am votat astazi cu incredere in viitor, cu incredere ca și datorita votului meu vom da Piteștiului un primar…

- „Baietii in ghete” incearca sa treaca peste euforia victoriei de la Cluj pentru ca luni ii astepata un meci care se anunta poate chiar mai greu. Farul Constanta e printre putinele echipe cu sase puncte din sase posibile in startul Ligii 2 iar trupa lui Ianis Zicu viseaza frumos in acest sezon. ASU Politehnica…