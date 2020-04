Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica ii „gazduieste” maine seara din nou pe fratii de la Rapid Bucuresti, de aceasta data online, intr-un duel de FIFA pe PS4. Scopul meciului organizat pe internet e de a strange fonduri care sa fie folosite util in lupta Timisoarei cu pandemia. Suporterii pot viziona meciul gratuit din…

- Primarul comunei Daraști , Sorin Țicu, a anunțat ca incepand cu data de 1 aprilie 2020, consultațiile medicale pot fi acordate și de la distanța, telefonic, de medicul de familie. Pentru eliberarea rețetelor și biletelor de trimitere, nu mai este nevoie de cardul de sanatate. Biletele au valabilitate…

- O postare de pe Facebook care sustine ca vitamina C, zincul si lactoferina din laptele de vaca pot lupta cu succes impotriva coronavirusului s-a viralizat si a generat mii de reactii. Experti in sanatate contrazic noul mit care circula pe retelele de socializare, intitulat „Lupta cu COVID-19 cu un pahar…

- Echipa sustinuta de suporterii timisoreni s-a alaturat trendului din timpul pandemiei. In lipsa meciurilor de pe teren, ASU Politehnica si-a format la randul ei o echipa de ESports si se va duela duminica viitoare online, in scop caritabil, cu formatia virtuala a fratilor de la Rapid. Pe pagina clubului…

- KMG International, prin subsidiara Rompetrol Moldova, va dona 6.500 litri de combustibil autoritatilor locale din Chisinau, Soroca, Hancesti, Balti si Ungheni. Scopul actiunii este acela de a sustine eforturile in combaterea raspandirii virusului COVID 19."A venit timpul sa dam dovada de solidaritate…

- Din 14.03.2020 se operationalizeaza Centrele Judetene de Coordonare si Conducere a Interventiei CJCCI cu reprezentanti ai tuturor institutiilor cu atributii in gestionarea epidemiilor. Componenta la Constanta a fost stabilita si CJCCI este functional. Scopul acestuia este sa gestioneze situatia raspandirii…

- ASU Politehnica infrunta peste doua zile Rapidul pe „Dan Paltinisanu” in Liga a II-a. Duelul echipelor cu galerii infratite se anunta unul frumos in tribune, fie si cu doar jumatate de arena disponibila din motive de siguranta. In teren, elevii lui Tavi Benga promit sa lupte pentru victoria care i-ar…

- SCM Politehnica a castigat primul amical disputat peste granita in aceasta pauza competitionala. Formatia pregatita de Pero Milosevic a trecut cu 36-32 de Proleter Zrenjanin. Echipa de handbal alb-violeta a inregistrat dupa acest meci si prima sosire din aceasta iarna. Dupa o victorie acasa si un esec…