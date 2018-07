ASU Politehnica si-a competat atacul cu inca un jucator de la CSM Lugoj. Timisoreanul Gelu Velici revine acasa, unde a performat ca junior, dupa ce a evoluat inclusiv la doua grupari din Liga I, Dinamo si Ceahlaul. In sezonul trecut el a inscris 20 de goluri in Liga a III-a, urmandu-l indeaproape in ierarhia marcatorilor […] Articolul ASU Politehnica l-a transferat si pe al doilea marcator al Lugojului. Noul atacant a fost campion la juniori si a imbracat tricoul lui Dinamo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .