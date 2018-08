Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are parte duminica de un nou joc pe teren propriu. Dupa ce nu au reușit sa treaca de Luceafarul, elevii lui Cosmin Petruescu incearca sa caștige in fața unei pretendente la promovare, Universitatea Cluj, grupare care a transferat in vara doi jucatori de la alb-violeți. ”Baieții in ghete”…

- ”Baieții in ghete” au avut parte azi dimineața de o noua verificare dupa startul sezonului. De aceasta data ASU Poli a jucat cu liderul Ligii a IV-a, ACS Carani Murani, formație pe care a invins-o cu 5-2. Tehnicianul timișorenilor, Cosmin Petruescu, nu a decis inca portarul care va completa lotul. ASU…

- Turneu scurtat pentru SCM Poli in Maramureș. Dupa ce au pierdut ieri al doilea joc din cadrul Memorialului ”Lasca Pana”, 31-33 cu Potaissa Turda, elevii lui Pero Milosevic au facut cale intoarsa spre casa. Motivul e reprezentant de o enterocolita care a afectat mai mulți componenți ai lotului alb-violet.…

- ASU Politehnica nu revine cu niciun punct din prima deplasare a sezonului. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a cedat la Petrosani pe terenul nou promovatei Energeticianul, scor 1-2. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza iar „Baietii in ghete” au redus din diferenta prin Marvin Schieb. Formatia din…

- ASU Politehnica a inregistrat a doua remiza la rand in amicalele verii. A fost astazi pe ”Știința” tot un 2-2 și tot cu o divizionara C, dar de aceasta data cu Reșița lui Octavian Benga. Formația pregatita de fostul ”secund” al lui ACS Poli a condus la pauza. Gazdele au pus stapanire pe joc dupa […]…

- Formația susținuta financiar de suporterii timișoreni incepe maine stagiul centralizat de la Santamarie-Orlea. Antrenorul Cosmin Petruescu a pastrat in total 24 de jucatori la ASU Politehnica pentru aceasta perioada a pregatirii. Pe langa jucatorii deja anunțați, de astazi Alexandru Cherecheș, Bogdan…

- ”Baieții in ghete” s-au luptat și cu furtuna in primul joc test al verii. ASU Politehnica s-a impus cu 2-0 in fața divizionarei D FC Bazoșu Vechi, intr-un meci in care Cosmin Petruescu a testat și jucatorii aduși in probe. Adrian Poparadu și Razvan Ghinescu au fost marcatorii gazdelor de pe ”Știința”.…