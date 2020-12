Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a fost una dintre cele mai afectate echipe sportive din tara de noul coronavirus. Peste 20 de jucatori s-au recuperat si au revenit intre timp pe gazon iar cei vindecati vor incepe de azi sa doneze plasma la Centrul de Transfuzii Sanguine din Timișoara. In aceasta campanie prin care…

- Peste 84 de milioane de americani au votat deja la alegerile prezidențiale din Statele Unite, cu trei zile inainte de deschiderea urnelor. Cifra este enorma, dar specialiștii se așteptau la acest fenomen avand in vedere pandemia, dar și pozițiile avute de principalii candidați fața de votul anticipat.…

- ASU Politehnica a jucat cu succes in weekend la Tg. Jiu in ciuda absentelor cauzate de coronavirus, dar acum urmatorii adversari ai alb-violetilor au probleme legate de Covid. Partida de maine din Cupa Romaniei, cu CSC Ghiroda e incerta dupa ce nu mai putin de zece persoane din lotul si staff-ul gazdelor…

- ASU Politehnica vrea sa-si continue parcursul excelent din acest start de sezon la Miercurea Ciuc, un teren dificil desi AFK Csikszereda a avut un inceput ezitant de campionat. Antrenorul Octavian Benga va fi nevoit sa faca o modificare intre buturi, dar ar putea beneficia si de serviciile ultimului…

- In competiție s-a inscris și ASC Bravol Brașov Campionatul Diviziei A 2 feminin va debuta la 17 octombrie, cand CSM Focșani 2007 va juca in deplasare, la CS Dacia Mioveni. Pana atunci, fetele Focșaniului se pregatesc la Sala Liceului cu Program Sportiv, acolo unde lucrau ieri spre seara sub coordonarea…

- Academica Clinceni primește vizita celor de la Gaz Metan Mediaș in al treilea meci al etapei cu numarul 5 din Liga 1. Partida va incepe la 14:45 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul și rezultatele din etapa #5 a Ligii…

- Dupa duelul din Banatul Montan, de la Resita, pe ASU Politehnica o asteapta un nou derby maine. Alb-violetii au un moral superior concitadinei Ripensia, dupa startul de campionat impiedicat al celei din urma, dar „principalul” gazdelor, Octavian Benga,se asteapta ca elevii amicului Cosmin Petruescu…