- „Baietii in ghete” au incheiat o saptamana de antrenamente in noul an. ASU Politehnica a realizat patru transferuri pana acum, dar a primit si cativa jucatori in probe in ultimele zile. Printre cei ramasi in continuare „sub observatie” e atacantul Liviu Godin, care nu a mai intrat in planurile Gloriei…

- „Baietii in ghete” au programata maine prima sedinta de pregatire din anul 2020. ASU Politehnica nu va pleca in aceasta iarna din zona, cantonamentul va fi efectuat pe plan local iar adversarii din amicale vor fi de asemenea din regiune. Pana acum sub comanda antrenorului Octavian Benga au fost anuntate…

- „Baietii in ghete” au anuntat al doilea transfer al iernii inainte de Anul Nou. Dat afara de la CSM Resita de Dorinel Munteanu, desi era golgheterul rosso-nerilor, mijlocasul Dragos Saulescu s-a alaturat lui ASU Politehnica. Saulescu (27 ani) e a doua sosire la timișorenii de pe locul 6 in B. Prima…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…

- ASU Politehnica are parte in weekend de un meci extrem de greu. „Baietii in ghete” joaca a doua oara la rand „afara”, caci incep returul pe terenul Mioveniului, grupare clasata pe loc promovabil la finele primei jumatati a campionatului. Mai mult, tehnicianul Octavian Benga are doua piese importante…

- Etapa 18 Vineri, 29 noiembrie Ora 18.00 Astra Giurgiu – Gaz Metan Medias Ora 20.30 Dinamo Bucuresti – Politehnica lasi Sambata, 30 noiembrie Ora 17.30 Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova Ora 20.30 FC Voluntari – FCSB Duminica, 1 decembrie Ora 16.00 Chindia Targoviste -Academica Clinceni Ora 19.00…

- ASU Politehnica nu a revenit cu mana goala din periplul de peste Carpati: Ploiesti+Buzau. Alb-violetii au invins azi cu 1-0 pe terenul celor de la SCM Gloria Buzau, jocul restanta din etapa a 11-a. Victorie in urma careia alb-violetii au parasit locurile retrogradabile. Singurul gol al partidei a fost…

- „Baietii in ghete” vor fi de maine pe drumuri timp de jumatate de saptamana. ASU Politehnica va lega dificila deplasare de la Ploiesti de un alt meci complicat – restanta cu Gloria Buzau. Desi pornesc cu sansa a doua in ambele jocuri, alb-violetii sunt optimisti ca vor obtine puncte din periplul de…