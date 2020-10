Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa, manager general la ASU Politehnica de dupa jumatatea lunii august, a facut azi o evaluare a startului de sezon per total peste asteptari al alb-violetilor. „Chirurgul” a negat zvonurile aparute dupa primus esec stagional, 0-2 la Miercurea Ciuc, conform carora ar fi urmat sa-l inlocuiasca…

- ASU Politehnica si-a continuat parcursul de invidiat in acest sezon al Ligii 2, cu o noua victorie pe teren propriu. Primul succes pe „Stiinta” din noua editie de campionat a venit in derby-ul local cu Ripensia, scor 2-0. In ciuda mai multor ocazii, elevii lui Octavian Benga s-au impus in cele din urma…

- ASU Politehnica se bucura de un start excelent de sezon in Liga 2. Jucatorii pregatiti de Octavian Benga au invins-o pe Farul Constanta, scor 2-1, in runda a treia, pe stadionul „Dan Paltinisanu”. Oaspetii au avut si doua bare, dar si timisorenii mai puteau puncta la ultima faza, cand Dorin Codrea a…

- Crește numarul focarelor de coronavirus din Timiș. Cele mai noi cazuri au aparut la o fabrica de incaltaminte din Buzias, astfel ca numarul focarelor crește la 8.Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, joi, ca cele opt focare sunt in supraveghere epidemiologica, in timp ce in lucru…

- Veste buna din tabara alb-violeta. Din aceasta dimineata antrenorul Octavian Benga poate miza pe toti elevii sai la antrenamente. Cei trei jucatori afectati de COVID-19 de la ASU Politehnica, Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile, au primit rezultate negative dupa testarea efectuata luni. Mario…

- ASU Politehnica a primit astazi rezultatele celei mai recente testari pentru depistarea noului coronavirus. Vestile nu sunt toate bune in tabara alb-violeta, asta deoarece intre cele 26 de persoane testate, fara Contra si Vidrasan – depistati pozitiv acum doua saptamani, a aparut un rezultat pozitiv.…

- Prima economie a lumii, confruntata cu șocul pandemiei, China este de asemenea prima care iese din șoc și reia procesul relansarii. Aceasta este tema unei analize realizate de corespondentul permanent la Beijing al ziarului de profil economic “Les Echos”. PIB-ul acestui gigant asiatic, scrie de la Beijing…