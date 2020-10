Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii disputa maine, dupa aproape trei saptamani de la programarea initiala, meciul extrem de dificil cu Dunarea Calarasi de pe teren propriu. ASU Politehnica si-a scazut numarul indisponibilitatilor, dar a avut un nou jucator testat pozitiv la inceputul acestei saptamani. Din fericire fotbalistul…

- ASU Politehnica si Ripensia intra peste noua zile in noua editie a Cupei Romaniei. Cele doua timisorene au fost calificate direct in turul IV al competitiei K.O., datorita faptului ca sunt divizionare secunde. Ambele au jocuri in deplasare in aceasta faza, cu divizionare C din zona. Ros-galbenii vor…

- ASU Politehnica si-a continuat campania de achizitii, probabil cea mai impresionanta de la startul proiectului sustinut si financiar de suporteri. Ultimul sosit in alb-violet e mijlocasul Jose Casado, jucator in varsta de 32 de ani care a imbracat tricoul lui FC Botosani (foto) in urma cu patru ani…

- ASU Politehnica si-a continuat parcursul de invidiat in acest sezon al Ligii 2, cu o noua victorie pe teren propriu. Primul succes pe „Stiinta” din noua editie de campionat a venit in derby-ul local cu Ripensia, scor 2-0. In ciuda mai multor ocazii, elevii lui Octavian Benga s-au impus in cele din urma…

- Dupa duelul din Banatul Montan, de la Resita, pe ASU Politehnica o asteapta un nou derby maine. Alb-violetii au un moral superior concitadinei Ripensia, dupa startul de campionat impiedicat al celei din urma, dar „principalul” gazdelor, Octavian Benga,se asteapta ca elevii amicului Cosmin Petruescu…

- Alb-violetii au si in acest sezon, precum in precedentul, un prim joc cu CS Mioveni, gruparea care a ratat promovarea in elita la baraj. Spre deosebire de jocul din urma cu mai bine de un an, cedat de ASU Politehnica la limita pe „Dan Paltinisanu”, Ioan Mera si compania spera acum sa beneficieze de…

- ASU Politehnica si-a intarit compartimentul ofensiv printr-un jucator strain. Masivul varf de atac Stjepan Plazonja a fost imprumutat de alb-violeti de la prim-divizionara FC Hermannstadt. ASU Poli a facut al doilea transfer al verii, dupa fundasul stanga Claudiu Pamfile, a mai sosit sub comanda lui…

- ASU Politehnica si Ripensia s-au intalnit azi pe arena „Stiinta” intr-un meci care ar putea fi sau nu ultimul test inaintea startului noului sezon de Liga 2. A fost 2-2 in unul dintre rarele teste dintre cele doua timisorene, cu gazdele alb-violete conducand in doua randuri. Ambii antrenori au avut…