Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are parte maine de primul meci oficial din 2021. Alb-violetii pornesc cu sansa a doua in fata Astrei, aflata pe 13 in Liga I, dar antrenorul Dan Alexa spera ca jucatorii sai sa fie foarte motivati pe „Dan Paltinisanu” in fata gruparii din esalonul superior, mai ales ca si obiectivul…

- Alb-violetii au intrat in linie dreapta pentru pregatirea partidei de Cupa cu Astra. Repetitia generala pentru ASU Politehnica s-a consumat contra „lanternei” Ligii 2, Pandurii Tg. Jiu, formatie care a fost depasita cu usurinta de elevii lui Dan Alexa, scor 5-0. Printre marcatorii gazdelor timisorene…

- ASU Politehnica s-a intarit cu „numarul 6” dorit de Dan Alexa dupa esecul din testul cu CSM Resita. Mijlocasul Ionut Cioinac a sosit la alb-violeti de la „defuncta” Turris Tr. Magurele, grupare cu care a fost aproape de promovare vara trecuta. Mijlocasul central a avut multe aparitii si la nivelul elitei,…

- ASU Politehnica a pierdut cel de-al doilea joc de pregatire disputat in 2021. A fost 1-3 cu CSM Resita pe „sinteticul” din Valea Domanului dupa doua reprize de cate 50 de minute fiecare. Dan Alexa a anuntat dupa acest joc ca isi mai doreste o intarire. Alb-violetii au inceput jocul din Valea Domanului…

- ASU Politehnica a efectuat azi pe Stadionul „Stiinta” primul antrenament din anul 2021. Antrenorul Dan Alexa are deocamdata putine certitudini noi in lot pentru atacarea sezonului de primavara, alte mutari fiind asteptate zilele urmatoare. O noutate la reunire a fost insa aparitia goalkeeperului George…

- ASU Politehnica va avea in noul an si un nume nou in staff-ul tehnic condus de Dan Alexa. Antrenor in cadrul Centrului de copii si juniori al alb-violetilor, fostul capitan al „Baietilor in ghete”, Cristian Galan, a revenit la prima echipa intr-o postura noua, cea de „secund” al „Chirurgului”. Galan…

- ASU Politehnica are maine o reeditare a duelului din campionat din urma cu trei saptamani. Alb-violetii joaca din nou cu U Craiova 1948, dar de aceasta data inclestarea conteaza pentru 16-imile Cupei si se disputa, in mansa unica, pe arena „Ion Oblemenco”. Antrenorul Dan Alexa si-a exprimat dorinta…

- ASU Politehnica a fost egalata la ultima faza a jocului disputate pe terenul celor de la Aerostar Bacau. Alb-violetii pregatiti de Dan Alexa au condus cu 2-0, dar au avut de suferit pe final si din cauza omului lipsa din teren, Mircea Axente fiind eliminat gratuit inainte de implinirea unei ore din…