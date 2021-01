Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 12 ianuarie 2021, Casa Fotbalului gazduiește tragerea la sorți a optimilor de finala ale Cupei Romaniei. Divizionara secunda Politehnica este plasata in Urna B si poate juca impotriva oricarei echipe calificate in aceasta faza, cu exceptia UTA si a colegelor din esalonul secund Viitorul Pandurii…

- ASU Politehnica a efectuat azi pe Stadionul „Stiinta” primul antrenament din anul 2021. Antrenorul Dan Alexa are deocamdata putine certitudini noi in lot pentru atacarea sezonului de primavara, alte mutari fiind asteptate zilele urmatoare. O noutate la reunire a fost insa aparitia goalkeeperului George…

- ASU Politehnica va avea in noul an si un nume nou in staff-ul tehnic condus de Dan Alexa. Antrenor in cadrul Centrului de copii si juniori al alb-violetilor, fostul capitan al „Baietilor in ghete”, Cristian Galan, a revenit la prima echipa intr-o postura noua, cea de „secund” al „Chirurgului”. Galan…

- Alb-violetii au suferit primul si ultimul esec intr-un meci oficial pe teren propriu in 2020. Anul nu a fost incheiat de ASU Politehnica asa cum si-ar fi dorit suflarea alb-violeta, dupa un 0-2 cinic cu „fratii” de la Rapid. Giulestenii au punctat devreme pe „Stiinta” si au stabilit scorul final inaintea…

- Elevii lui Vlad Caba s-au revansat dupa rezultatul anterior si au facut un meci bun de la inceput pana la sfarsit in sala „Rapid” din Bucuresti. SCM Politehnica a invins-o intr-o maniera convingatoare pe CSA Steaua, scor 24-20 (11-9), intr-un meci in care timisorenii au jucat mai mult timp cu om sau…

- ASU Politehnica a incheiat „alb” duelul de pe „Stiinta” cu U Craiova 1948. Daca ar fi castigat, elevii lui Octavian Benga ar fi trecut peste olteni in clasament. Oaspetii au dominat partida si au avut mai multe ocazii, dar oportunitatile de a marcat au fost mai mari pe final in dreptul gazdelor, care…

- ASU Politehnica si U Craiova 1948 se intalnesc sambata intr-un adevarat derby al Ligii 2. Oltenii, desi nou promovati, au dominat startul sezonului si sunt primii clasati, dar daca vor ceda pe „Stiinta”, alb-violetii au sansa sa treaca, cel putin temporar, pe locul 1. U Craiova 1948, la fel ca ASU Poli,…

- Alb-violetii au fost condusi devreme, dar au revenit pe fondul unui joc solid si nu a lipsit mult sa se impuna in dificila restanta cu Dunarea Calarasi. S-a incheiat insa doar 1-1, dupa ce oaspetii au condus la pauza printr-un gol suspect de ofsaid. Pentru ASU Politehnica, Petre Ivanovici si-a deschis…