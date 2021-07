ASU Politehnica a trecut granita in aceasta dimineata, in Banatul sarbesc, pentru un amical cu OFK Kikinda, grupare pe care a mai intalnit-o in urma cu opt ani. Gazdele, promovate recent in esalonul tert al tarii vecine, s-au impus cu 2-0 prin golurile lui Pavlovic si Morovic. La meciul de pe stadionul Gradski din Chichinda […] Articolul ASU Politehnica a inregistrat la Kikinda prima infrangere din amicale. Dorin Toma: „Sunt lucruri care se pot corecta” GALERIE FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .