- ASU Politehnica a intrat de azi intr-un stagiu de pregatire pe plan local care se va incheia pe data de 14 iulie. Antrenorul Dorin Toma are 25 de jucatori sub comanda, dintre care cinci componenti sunt deocamdata inca in pregatiri cu clubul timisorean. ASU Poli i-a inregimentat pana acum oficial pe…

- ASU Politehnica s-a reunit azi pe canicula la arena „Stiinta”. Noul antrenor, Dorin Toma, a avut 34 de jucatori la prima sedinta de pregatire, dintre care zece nume sunt din afara clubului. Alb-violetii nu au anuntat noutati certe la capitolul sosiri, dar s-a modificat lista plecarilor. Romario Rus…

- Dan Alexa si-a anuntat azi plecarea de la clubul alb-violet in fata presei. Sosit la ASU Politehnica in vara trecuta mai intai in postura de manager general, antrenorul in varsta de 41 de ani a spus ca motivul principal al despartirii e reprezentat de faptul ca s-a implicat si consumat foarte mult in…

- ASU Politehnica nu mai are nici sanse matematice de a ajunge la baraj dupa ultima etapa a Ligii 2 si asta din cauza unui criteriu ciudat. Daca alb-violetii ar bate duminica la Miercurea Ciuc iar Calarasiul ar pierde la Craiova, tot elevii lui Cristian Pustai ar fi „calificati” gratie punctelor facute…

- Fara obiectiv pe final de sezon in campionat, acolo unde ar fi ramas pe 9 indiferent de rezultatele ultimei runde, SCM Politehnica s-a impus, scor 34-30, in fata celor de la CSU din Suceava, grupare clasata doar pe 12. Pentru elevii lui Vlad Caba urmeaza cel putin o partida in competitia K.O., la finele…

- ASU Politehnica se simte bine vineri acasa, dupa 2-1 cu Dunarea Calarasi, alb-violetii au trecut azi cu acelasi scor de FCU Craiova, liderul la zi al play-off-ului Ligii 2. Sperantele timisorenilor la un loc de baraj raman astfel aprinse desi deocamdata elevii lui Dan Alexa sunt pe locul 5. Timisorenii…

- ASU Politehnica are parte maine de un duel poate decisiv pentru ambitiile clubului in acest sezon. La Timisoara vine liderul din Cetatea Baniei, FCU Univ. Craiova 1948, grupare neinvinsa in play-off si aflata la mica distanta de asigurarea promovarii matematice in elita. Banatenii nu se tem insa de…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…