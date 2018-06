Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorii de la ACS Fight James Suceava, antrenați de Bogdan Radaviciute și Sorin Mihalescul, s-au intors cu bune rezultate de la Campionatul Național de Freestyle K1, care in acest an s-au desfașurat intr-o excelenta organizare, la Radauți. Astfel, Ștefan Veber a reușit sa devina campion al ...

- Dupa ce s-a despartit de Apostol Popov si de Andre Santos, carora le-au expirat contractele, CS Universitatea Craiova nu va mai conta nici pe atacantul Simon Mazarache. Imprumutat anul trecut la Juventus Bucuresti, unde a suferit o dubla fractura de tibie si peroneu, varful de 25 de ani s-a refacut…

- Doi jucatori de baseball, favoriti ai stadioanelor americane in perioada anilor ’30-’40, aveau origini romanesti. Hank Greenberg era fiul unor evrei ortodocsi din Regat, in timp ce Charles Stanceu era fiul unor ardeleni pe nume Stanciu. Ambii s-au nascut pe pamant american, unde parintii lor isi cautasera…

- Tehnicianul Pero Milosevic ramane la Timișoara sa reconstruiasca o Poli cu mai mulți handbaliști localnici. Pe langa Marius Sadoveac, banațenii se intaresc cu cinci jucatori, dintre care trei sunt straini cu experiența. Nu mai puțin de jumatate din transferurile anunțate au vizat linia porții. Alb-violeții…

- FC Viitorul si Universitatea Cluj au ajuns la un acord privind imprumutul a trei jucatori de la formatia constanteana la divizionara secunda.Astfel, pentru sezonul 2018 2019, portarul Cosmin Dur Bozoanca 20 de ani , fundasul Tiberiu Capusa 20 de ani si mijlocasul Doru Dumitrescu 20 de ani vor evolua…

- ”Baieții in ghete” se despart sigur de inca doi titulari. Portarul Cosmin Dur-Bozoanca și fundașul Carol Taub au fost anunțați deja ca achiziții pentru ”U” Cluj-Napoca. Primul juca la ASU Politehnica sub forma de imprumut de la Viitorul, in timp ce pentru cel din urma plecarea in Ardeal va fi primul…

- Pe Foresta o așteapta azi un nou examen in contextul luptei pentru salvarea de la retrogradare. Sucevenii vor evolua la Timișoara, cu Politehnica, incepand cu ora 18.00, intr-un meci aproape decisiv in contextul cursei pentru menținerea in eșalonul al doilea. „Galben-verzii" se afla sub ...

- MATER s-a deschis la finalul anului 2017 intr-un spatiu de circa 1.000 de metri patrati, la parterul unei cladiri inchiriate de la fosta fabrica Industria Bumbacului de pe Splaiul Unirii din Bucuresti, fiind un spatiu de documentare mai ales pentru industriile creative. In contextul in care pentru…