- Maine e ziua in care Dan Alexa debuteaza ca „sef” al bancii tehnice la ASU Politehnica intr-un meci oficial. Pe „Dan Paltinisanu” soseste Petrolul Ploiesti, mare favorita la promovare, dar care nu se regaseste la acest moment in Top 6 al Ligii 2. Ambele echipe au fost afectate de Covid saptamana trecuta,…

- Aproape, dar nu destul. Politehnica a disputat astazi o restanța din etapa a 7-a, contra Dunarii Calarași, dar și acum a avut probleme de lot, din cauza virusului care a ingrozit lumea, dar și a numeroaselor accidentari. Mera, Popovici sau Manea, titulari indiscutabili, nu au putut evolua astazi, ei…

- Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, luni, dupa 5-0 (4-0), cu FC Hermannstadt, ca victoria obtinuta de echipa lui a fost una muncita, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR BREAKING - Cum era sa RATEZE DNA flagrantul PREMIERA in cazul polițistului care ar fi cerut 1,1 milioane de euro ȘPAGA in…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat ca victoria obtinuta de formatia lui la Bucuresti, cu Dinamo, a fost una muncita, relateaza news.ro "Vreau in primul rand sa-i felicit pe baieti, au jucat un meci bun, cu organizare buna pe teren, au luptat, o victorie muncita.…

- Argentina a debutat cu dreptul in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. Lionel Messi (33 de ani) a adus victoria cu Ecuador, 1-0. In capitala Buenos Aires, Argentina a trecut cu emoții de Ecuador, in primul meci al preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2022. Singurul gol al intalnirii ii…

- SCM Politehnica a fost invinsa ieri in etapa inaugurala a noii editii a Ligii Zimbrilor, dar nu a avut probleme astazi, in runda 2, cu CSM Vaslui. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu un categoric 33-22, in sala Polivalenta din Sfantu Gheorghe. Sf. Gheorghe, Covasna, a devenit o adevarata capitala…

- ASU Politehnica se bucura de un start excelent de sezon in Liga 2. Jucatorii pregatiti de Octavian Benga au invins-o pe Farul Constanta, scor 2-1, in runda a treia, pe stadionul „Dan Paltinisanu”. Oaspetii au avut si doua bare, dar si timisorenii mai puteau puncta la ultima faza, cand Dorin Codrea a…

- Dupa ce a pornit cu stangul pe banca Petrolului, atat in primul meci amical, cat și in cel oficial, ambele disputate pe arena Ilie Oana, am fost foarte curios ce va schimba, la partida de la CSM Reșița, mai noul antrenor principal al „lupilor”, Viorel Moldovan. Auzisem ca ultimul sosit, Nir Lax, putea…