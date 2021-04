Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica are parte de un nou joc important in zona playoff-ului Ligii a 2-a, luni, in fieff-ul celor de la CS Mioveni. Un succes in judetul Arges ar face minuni pentru moralul alb-violetilor. „Meciul cu Rapid a lasat urme din punct de vedere psihic, pentru ca a fost o infrangere care la un moment…

- Sa fie a patra oara cu noroc? Asta se intreaba deopotriva suporterii si jucatorii alb-violeti. Dupa ghinionul din intermediara, cu Rapid, meci in care a cedat dupa ce a incasat doua goluri pe final (scor 1-2), ASU Politehnica isi indreapta atentia rapid spre CS Mioveni, urmatoarea borna din zona play-off-ului…

- ASU Politehnica nu a inceput foarte bine play-off-ul, avand un egal si un esec, ambele in deplasare. Sperantele alb-violetilor la o clasare macar in zona de baraj se leaga si de partidele de acasa. Maine, cu Dan Alexa din nou pe banca, timisorenii spera sa doboare Rapidul, poate cea mai in forma echipa…

- „Demisia ar fi gestul de onoare adecvat. Dar oare exista onoare in acest Guvern care il ține in brațe pe Voiculescu?” Dr. Viorel Enache, președinte al Comisiei de Sanatate din Consiliul Județean Arfgeș, acuza dublul standard al celor aflați acum la guvernare și solicita demisia ministrului Sanatații,…

- Alb-violetii nu au avut un joc bun si nici inspiratie in ultima runda a sezonului regular, dar si-a indeplinit principalul obiectiv. ASU Politehnica va juca in play-off-ul de promovare pentru Liga I, desi a pierdut, scor 0-2, cu Concordia Chiajna. Elevii lui Dan Alexa au ajuns sa depinda in cele din…

- ASU Politehnica are aproape asigurat locul in play-off, dar inca exista posibilitatea sa rateze, cu un esec, accesul in play-off. Pentru a nu fi la mana altora, alb-violetii trebuie sa obtina un rezultat pozitiv duminica, pe terenul cel putin incomodei Concordia Chiajna. Un minus pentru banateni va…

- ASU Politehnica a avut parte de un inceput de an in Liga 2 fara esec iar, coroborat cu parcursurile cu „piedici” ale majoritatii contracandidatelor, alb-violetii viseaza frumos. Sambata, printr-o victorie pe terenul ultimei clasate, Pandurii Tg. Jiu, elevii lui Dan Alexa pot sa-si asigure virtual prezenta…

- Alb-violetii au intrat in linie dreapta pentru pregatirea partidei de Cupa cu Astra. Repetitia generala pentru ASU Politehnica s-a consumat contra „lanternei” Ligii 2, Pandurii Tg. Jiu, formatie care a fost depasita cu usurinta de elevii lui Dan Alexa, scor 5-0. Printre marcatorii gazdelor timisorene…