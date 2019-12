Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a castigat un important duel de clasament in Liga Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 25-21 in fata Bacaului si a incheiat prima parte a sezonului regular pe pozitia a 7-a. Timisorenii nu au avut un meci foarte usor, au fost condusi la pauza cu 13-11. In ziua in care Romania…

- Alb-violetii au produs probabil surpriza rundei in Liga 2. ASU Politehnica si-a luat revansa in deplasare cu cei de la CS Mioveni. La fel ca in tur, a fost 1-0 pentru oaspeti. Singurul gol al partidei a fost inscris de Mircea Axente in minutul 36. Timisorenii au obtinut un rezultat mare, care confirma…

- Alb-violetii au inceput sa lege victoriile pe „Stiinta”. ASU Politehnica a tratat-o serios pe Sportul Snagov si nu s-a pacalit precum fratii din Giulesti. A fost 2-0 pentru elevii neinvinsului Tavi Benga, dupa golurile „de La Liga” marcate de Alin Ignea si Mircea Axente. Scorul putea fi si mai mare…

- ASU Politehnica a inregistrat al doilea 1-1 la rand acasa in fata usor favoritei Dunarea Calarasi. Spre deosebire de meciul precedent de pe „Stiinta”, penaltiul oaspetilor, contestat de catre gazde, a venit la 0-0. „Baietii in ghete” au avut replica in partea secunda si au punctat prin Alin Ignea, avand…

- „Baietii in ghete” nu au obtinut a doua victorie acasa, dar au legat cinci partide fara esec. ASU Politehnica a marcat si si-a creat multe ocazii cu solida Metaloglobus Bucuresti, dar s-a incheiat nececis: 1-1. Mircea Axente a deschis scorul, dar oaspetii au egalat rapid in urma unui penalty acordat…

- ASU Politehnica si-a amanat partida de la Buzau din runda a 11-a pentru ca are doi jucatori convocati la loturile nationale. Urmatorul joc al „Baietilor in ghete” va fi tot pe teren propriu, la mijlocul saptamanii viitoare, cand pe „Stiinta” e asteptata Metaloglobus Bucuresti. Timisorenii au evitat…

- „Baietii in ghete” s-au descatusat dupa succesul la scor de la Severin cu Viitorul Pandurii, dar au parte maine de un meci mult mai dificil acasa. ASU Politehnica primeste, tot pe „Stiinta”, vizita primei echipe care a rapus liderul si totodata una dintre candidatele la primele pozitii, FC Arges Pitesti.…

- O analiza in cifre arata ca ASU Politehnica a castigat de doua ori mai multe puncte pe arena „Stiinta” in esalonul secund, unde a jucat putin mai multe meciuri decat pe stadionul „Dan Paltinisanu”. De altfel, in noul sezon, alb-violetii au obtinut primul punct acasa tot pe arena mai micuta. Statistica…