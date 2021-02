Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea din Cupa, inseamna pentru ASU Politehnica totodata si concentrarea pe un singur obiectiv – cel din campionat. Alb-violetii intra primii „in scena” in 2021 in Liga a II-a, alaturi de Gloria Buzau, gruparea care o va vizita peste doua zile pe arena „Dan Paltinisanu”. Antrenorul Dan Alexa a…

- ASU Politehnica a fost aproape de sferturile Cupei, dar a sfarsit pana la urma in a pierde duelul cu Astra pe un „Mare oval” inghetat inainte de start. Alb-violetii au dominat si au condus pe tabela cu 1-0 pana in minutul 59. Intrarea unui jucator crescut pe Bega la oaspeti, Silviu Balaure, a rasturnat…

- ASU Politehnica are parte maine de primul meci oficial din 2021. Alb-violetii pornesc cu sansa a doua in fata Astrei, aflata pe 13 in Liga I, dar antrenorul Dan Alexa spera ca jucatorii sai sa fie foarte motivati pe „Dan Paltinisanu” in fata gruparii din esalonul superior, mai ales ca si obiectivul…

- Alb-violetii au intrat in linie dreapta pentru pregatirea partidei de Cupa cu Astra. Repetitia generala pentru ASU Politehnica s-a consumat contra „lanternei” Ligii 2, Pandurii Tg. Jiu, formatie care a fost depasita cu usurinta de elevii lui Dan Alexa, scor 5-0. Printre marcatorii gazdelor timisorene…

- ASU Politehnica s-a intarit cu „numarul 6” dorit de Dan Alexa dupa esecul din testul cu CSM Resita. Mijlocasul Ionut Cioinac a sosit la alb-violeti de la „defuncta” Turris Tr. Magurele, grupare cu care a fost aproape de promovare vara trecuta. Mijlocasul central a avut multe aparitii si la nivelul elitei,…

- SCM Timisoara a ajuns la cinci victorii stagionale dupa al doilea turneu in Bihor in aceasta editie a Ligii Nationale. „Leii din Banat” s-au impus cu 78-70 in fata gruparii CSM Focsani, dupa ce ieri i-au depasit mai clar pe baschetbalistii formatiei din Miercurea Ciuc. Focsaniul avea doua victorii in…

- ASU Politehnica a bifat un succes foarte important dupa trei remize in campionat. Victoria de azi a venit si in fata unui adversar greu din Liga 2 – Petrolul condus de Viorel Moldovan – si inseamna totodata urcarea timisorenilor pe locul 2 in clasament. A fost 1-0 prin reusita de senzatie din prima…

- Maine e ziua in care Dan Alexa debuteaza ca „sef” al bancii tehnice la ASU Politehnica intr-un meci oficial. Pe „Dan Paltinisanu” soseste Petrolul Ploiesti, mare favorita la promovare, dar care nu se regaseste la acest moment in Top 6 al Ligii 2. Ambele echipe au fost afectate de Covid saptamana trecuta,…