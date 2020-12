ASU Politehnica a anunţat prima plecare a iernii ASU Politehnica a oficializat prima plecare de la nivelul lotului din aceasta iarna. Mijlocasul Bogdan Vasile si-a incheiat conturile cu alb-violetii desi mai avea contract pana in vara. Vasile (25 ani) sosise la Timisoara in urma cu aproape doi ani. In ultima perioada mijlocasul central de profil defensiv a avut aparitii mai rare sau de […] Articolul ASU Politehnica a anuntat prima plecare a iernii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

