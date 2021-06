Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lui 2020, Volkswagen a anunțat un parteneriat cu Grecia prin care va transforma insula Astypalea din Marea Egee intr-o zona unde se vor folosi doar mașini electrice, iar energia va proveni de la panouri solare și eoliene. Astypalea este o insula cu o suprafața de 97 de kilometri patrați…

- Horoscop 15 mai 2021. Se anunța o zi cu oportunitați pe plan financiar, in care unii nativi ar putea intra in posesia unor sume frumoase de bani.Horoscop 15 mai 2021. BERBECDis-de-dimineața nativul din zodia Berbec va discuta o posibila marire de salariu sau despre un alt beneficiu, impunandu-și cerințele,…

- Atacantul echipei Bayern Munchen, Thomas Muller, spune ca formatia sa este decisa sa transeze in acest weekend situatia titlului in Bundesliga, in meciul contra celor de la Borussia Moenchengladbach, scrie dpa. ''Vrem sa incheiem suspansul privind titlul cat mai curand posibil. Suntem decisi sa o…

- Anunțul legat de acest nou locckdown a fost facut de Ministerul pentru protecție civila de la Atena și vizeaza insula Kalymnos, o destinație turistica populara din Marea Egee. Masura va fi in vigoare pana pe 10 mai „din motive urgente ce țin de riscuri serioase pentru sanatatea publica” și pentru limitarea…

- Insula greceasca Kalymnos a fost plasata in carantina marți de catre autoritațile de la Atena, la doar o zi dupa relaxarea restricțiilor la nivel național, anunța Ekathimerini . Restaurantele și barurile s-au redeschis luni in Grecia dupa o interdicție de 6 luni in contextul in care țara elena se…

- In urma cu o luna, Guvernul Romaniei a adoptat hotararea pricind stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, anunțand ca, incepand de la sfarștirul acestei veri, romanii vor putea solicita carte de identitate electronica. Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian…

- Bayerische Motoren Werke (BMW) a anuntat ca anul acesta va avea disponibile cinci modele complet electrice, grupul german alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, in perspectiva interzicerii vanzarilor de masini noi alimentate cu combustibili fosili,…

- In secolul al X-lea, Erik cel Roșu, un viking din Islanda, a fost atat de impresionat de vegetația de pe o alta insula arctica pe care o gasise, incat a denumit-o “pamantul cel verde”. Astazi, rocile din Groenlanda atrag superputeri ce vor sa capitalizeze de pe urma revoluției verde. Cea mai mare insula…