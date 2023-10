Astronomii prezintă la Vatican mii de galaxii inedite, aflate în spatele Căii Lactee Astronomii prezinta la Vatican mii de galaxii inedite, aflate in spatele Caii Lactee Un catalog cu aproape 20.000 de galaxii "nemaivazute anterior" aflate in spatele Caii Lactee a fost prezentat de un grup de astronomi in cadrul conferintei "VVVX Survey" organizata la istoricul Observator al Vaticanului, transmite miercuri EFE, conform Agerpres. Grupul s-a dedicat, in ultimii doisprezece ani, observarii in infrarosu a regiunilor interne ale galaxiei noastre cu ajutorul telescopului VISTA al Observatorului European Austral (ESO) din Chile, potrivit unui comunicat emis miercuri de Sfantul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

