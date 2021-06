Astronomii au observat primul exemplu al unui nou tip de supernovă Astronomii au observat primul exemplu al unui nou tip de supernova - explozia unei stele aflate la sfarsitul vietii - o descoperire ce confirma o predictie facuta in urma cu 40 de ani si care poate oferi noi informatii cu privire la ciclul de viata al stelelor, transmite luni DPA. Exista doua tipuri cunoscute de supernove. Supernove rezultate prin colapsul nucleului stelar - acestea se produc atunci cand stele cu masa de peste 10 ori mai mare decat cea a Soarelui raman fara combustibil pentru reactiile de fuziune din nucleul stelar, nucleu care se prabuseste in sine, rezultand o gaura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

