- Astronomii au obtinut imagini ale unei galaxii stravechi, cu varsta de 11 miliarde de ani, o galaxie inelara fierbinte si foarte activa, cu ajutorul datelor adunate de Observatorul W.M. Keck din Hawaii si de Telescopul Spatial Hubble, conform unui studiu despre descoperire publicat la 25 mai in Nature…

- Astronomii de la Universitatea din California, Berkeley, au descoperit misterele atmosferei lui Jupiter. Oamenii de știința au adunat date despre Jupiter pe parcursul a trei ani, cu ajutorul telescopului orbital Hubble, a navei spațiale Juno și a Observatorului Gemini din Hawaii. Acestea le-au permis…

- Miliardarul rus Dmitry Bosov a fost gasit mort, joi, la domiciliul sau intr-o suburbie din Moscova. Autoritațile spun ca ar fi fost vorba de o sinucidere, scrie Radio Free Europe.Investigatorii au anunțat pe 7 mai ca Dmitry Bosov, in varsta de 52 de ani, a murit in seara precedenta, in urma…

- O noua lucrare publicata in Astrophysical Journal Letters dezvaluie ca astronomii au gasit o lume noua in jurul unei stele indepartate. Kepler-1649c, o planeta cu doar 6% mai mare decat Pamantul, orbiteaza in „zona locuibila” a stelei sale. Planeta are caracteristici asemnanatoare Pamantului atat in…

- Astronomii din SUA și China au dezvaluit secretul apariției unei sonde extraterestre - asteroidul interstelar Oumuamua. Specialiștii a efectuat simulari pe calculator și au gasit o posibila explicație a formei neobișnuite a corpului cosmic. Asteroidul Oumuamua are o forma alungita și nu este inconjurat…

- Referitor la situatia in care se afla Spitalul Judetean din Suceava, care a fost „atacat” de noul coronavirus, MApN a realizat un interviu cu Ionel Oprea, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, si colonel medic Daniel Derioiu, managerul interimar al spitalului.

- Cercetatorii au descoperit in aer particule cu noul virus COVID-19 la cateva minute dupa ce un om a stranutat sau a tușit.Un grup de cercetatori din Finlanda a descoperit ca noul tip de coronavirus poate rezista in aer mai mult decat s-a crezut inițial și riscul de a se trasmite altcuiva ramane la fel…

- Un nou asteroid a fost descoperit recent de astronomii chinezi, care estimeaza ca obiectul ceresc va trece prin apropierea Pamantului la inceputul lunii mai, relateaza marti agentia Xinhua, transmite agerpres.ro.