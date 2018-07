Stiri pe aceeasi tema

- Ross 128 b este o exoplaneta de dimensiunea Pamântului, aflata la o distanța de aproximativ 11 ani lumina de noi. Aceasta orbiteaza în jurul unei stele pitice roșii, pe care o înconjoara o data la 9,9 zile. Steaua este de doua ori mai rece ca Soarele nostru, iar planeta se afla…

- Un sicriu cu oseminte umane a fost descoperit, marti, pe marginea Drumului National 67, in comuna Lelesti, din Gorj, de drumarii care strangeau gunoaie, in cadrul unei actiuni de ecologizare. Politistii au deschis o ancheta, transmite corespondentul...

- Cunoscut inca de anul trecut, obiectul numit 2017 YE5 s-a apropiat suficient de mult de planeta noastra pentru a oferi astronomilor o priveliste rar intalnita. Aflat pe o orbita separata in jurul soarelui, 2017 YE5 a trecut recent la aproximativ 16x distanta Pamant - Luna, cea mai mica distanta la care…

- Cele trei planete „nou-nascute” reprezinta o descoperire care se afla la „frontiera stiintei”. Cercetatorii au folosit o noua tehnica revolutionara pentru a gasi lumile nou-formate in jurul unei stele tinere aflata relativ aproape...

- In noaptea de 13 iunie, deasupra Pamantului se va inalța o Luna Noua sub semnul zodiei Gemeni. Și nu va fi deloc una obișnuita, fiind, in același timp, și o Superluna! Acest lucru inseamna ca efectele fenomenului vor fi chiar mai intense și vor fi resimțite mai puternic de catre cei vizați.

- O cantareața thailandeza a descoperit ca un tablou pe care l-a cumparat de la un magazin de antichitați la prețul de aproximativ 20 de lire sterline ar putea fi, de fapt, o lucrare neprețuita a lui Vincent Van Gogh, a carei urma a fost pierduta in urma cu mult timp.

- MMS (Magnetospheric Multiscale), misiunea spatiala a NASA, a ajutat la rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme din astrofizica: atunci cand o furtuna solara loveste planeta noastra, unde se duce ploaia intensa de energie?

- Un focar de incendiu a fost descoperit in apropierea Cetatii Poenari din judetul Arges, intr-o zona inaccesibila terestru, unde vegetatia a ars saptamana trecuta timp de 5 zile. Turistii sunt sfatuiti sa fie atenti, iar Politia anunta inchiderea traficului pe Transfagarasan.